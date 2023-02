"Я все віддам сім'ї". За шаленим успіхом серіалу "Останні з нас" стоїть одна людина: хто це

За тріумфом серіалу "Останні з нас" стоїть його сценарист, а також геймдизайнер і віцепрезидент студії з виробництва відеоігор — американець Ніл Дракманн.

Після виходу на HBO перших епізодів серіалу "Останні з нас" проєкт був високо оцінений критиками і=та глядачами. Такого потужного успіху вдалося досягти тому, що сценаристом популярної комп'ютерної гри The Last of Us (буквальний переклад — "Останні з нас") та її телеверсії є та сама людина — Ніл Дракманн.

Фокус докладніше розповість про цього персонажа.

44-річний Дракманн — геймдизайнер, креативний директор, режисер і віцепрезидент студії з виробництва комп'ютерних ігор Naughty Dog, куди він прийшов далекого 2004 року. Гра The Last of Us (2013) перевернула індустрію комп'ютерних ігор і мало відрізняється від фільму, крім того, що геймер міг грати за одного з гравців, а глядач просто спостерігає за дією.

Ніл Дракманн: етапи великого шляху

Ніл Дракманн народився 1978 року в Ізраїлі, а 1989-го разом із родиною переїхав у США. З ранніх років він любив відеоігри: Double Dragon, Rampage, Space Quest, King's Quest, The Secret of Monkey Island. Однак завдяки своєму старшому брату Еммануелю Ніл познайомився з коміксами та фільмами раніше, ніж із іграми. Це й допомогло майбутньому розробнику зрозуміти, що йому хочеться насамперед розповідати цікаві історії. Вже у віці 4-5 років Дракманн почав писати й малювати комікси. Потім його захоплення з хобі переросло в професію.

У студії з виробництва комп'ютерних ігор Naughty Dog Дракманн спочатку намагався синтезувати ідеї коміксів і фільмів із іграми. Тому завжди ставився серйозно до історії та персонажів. Що стосується гри The Last of Us, то вперше тут головною темою гри стало не чергове шалене полювання на грибних зомбі, а розвиток стосунків між головними героями. За гру "Останні з нас" Дракманн отримав у тому числі дві премії British Academy Games Awards, дві нагороди DICE і три премії Гільдії письменників Америки.

Витоки гри та серіалу "Останні з нас": чудовий сім'янин

Вигадуючи ідеї для The Last of Us, Ніл Дракманн використав концепцію, яку він створив, будучи студентом Університету Карнегі-Меллона. Ідея полягала в тому, щоб об'єднати японську гру "Іко" 2001 року (там долають перешкоди хлопчик і дівчинка, хлопчисько у фіналі рятує подругу від смерті) з "милою" обстановкою та сюжетом фільму "Ніч живих мерців" 1968 року.

У початковій версії головний герой — поліцейський, який має захищати молоду дівчину; однак через його серцеве захворювання геймери змушені були брати на себе керування дівчиною, змінюючи ролі. Потім Ніл придумав і замінив поліцейського на колишнього будівельника Джоела та назвав дівчину Еллі.

Парочці треба було дістатися через постапокаліптичні нетрі Америки, де люди перетворилися на вампірські напівгриби, до місця, де з крові Еллі, яка має імунітет до загального захворювання, зроблять сироватку. Отже, фішку серіалу було знайдено.

Але Дракманн писав сценарій "Останніх із нас" із бажанням "міцно вкоренити історію в реальності". Як це зробити?

І тут йому прийшли на допомогу обставини особистого життя. Матеріалом для достовірності розвитку стосунків між дорослим чоловіком і дівчинкою-підлітком для сценариста стало те, що він на той час сам став батьком. Донька стала для нього "величезним джерелом натхнення" під час написання гри. Народження доньки зміцнило Ніла Дракманна в переконанні, що він "для своєї сім'ї зробить усе".

[ + – ] "Останні з нас". Кадр із серіалу

Підкорити серця батьків і друзів

Із телепроєктом для HBO, розробка якого розпочалася ще у 2014 році, все було складно: Дракманн навіть кидав роботу. Але все-таки сценарій був затверджений, і навіть деякі серії Дракманн зняв як режисер.

Зараз він розповів, що завдяки серіалу The Last of Us його батьки та друзі нарешті зрозуміють, чим він займався останні роки. За його словами, серед них чимало тих, хто взагалі не грає у відеоігри, і тому вони зовсім не знайомі з його творіннями.

Ніл Дракманн сподівається, що історія "Останні з нас", уже перенесена на екрани, підкорить його найближче оточення.

[ + – ] Трейлер 2-ї серії серіалу "Останні з нас"

