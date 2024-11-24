5 найпопулярніших екранізацій Агати Крісті: гострий сюжет і чудова гра акторів (відео)

На рахунку Агати Крісті понад 200 творів, багато з яких екранізовано. Пропонуємо ознайомитися з найкращими картинами, знятими за мотивами детективів легендарної письменниці.

Британська письменниця і драматург Агата Крісті подарувала світові десятки непередбачуваних сюжетів, безліч загадкових злочинів і двох великих детективів — бельгійця Еркюля Пуаро і англійку міс Марпл. Фокус розповідає про найкращі фільми та серіали, зняті за мотивами її романів у 21-му столітті.

Смерть на Нілі

Американський фільм "Смерть на Нілі" в жанрі детективної драми знято 2022 року за однойменним романом Агати Крісті. За сюжетом картини детектив Еркюль Пуаро вирушає до Єгипту, щоб подивитися визначні пам'ятки, де випадково зіштовхується зі старим другом Буком, який приїхав до країни з матір'ю Еуфемією на весілля Саймона та Ліннет, жінки з величезними статками. Пару закоханих переслідує Жаклін, колишня дівчина Саймона. У Медовий місяць пара вирушає в подорож вниз по Нілу. Незабаром на кораблі відбувається вбивство, а Пуаро, який перебуває на судні, береться за його розслідування.

Режисером детектива виступив Кеннет Брана, він же виконав головну роль. У картині також знялися: Галь Гадот, Армі Гаммер, Емма Маккі, Летішіа Райт, Софі Оконедо, Том Бейтман та інші. Фільм став третьою кіноадаптацією роману після фільму 1978 року і одного з епізодів серіалу "Пуаро Агати Крісті" 2004 року.

Привиди у Венеції

"Привиди у Венеції" — детективний фільм режисера Кеннета Брани за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка в Геловін". Робота над ним розпочалася 2022 року, прем'єра відбулася 15 вересня 2023 року. Еркюля Пуаро в цій картині, як і в двох попередніх, зіграв сам режисер. За сюжетом дії відбуваються 1947 року напередодні Геловіна у Венеції, де влаштувався знаменитий детектив Еркюль Пуаро, який вийшов на пенсію. На прохання своєї старої знайомої він неохоче відвідує спіритичний сеанс медіума Джойс Рейнольдс. Незабаром після сеансу жінка-медіум трагічно гине. Багато хто вірить у помсту духів, а Пуаро переконаний, що сталося сплановане вбивство, яке йому належить розкрити.

У картині, крім Кеннета Брани, зіграли такі актори: Тіна Фей, Келлі Райллі, Камілль Коттен, Ріккардо Скамарчо, Кайл Аллен, Джеймі Дорнан та інші.

Скрючений будиночок

Фільм 2017 року "Скоючений будиночок" — перша екранізація однойменного роману, написаного 1949 року. Розслідування веде молодий детектив Чарльз Гейворд. До нього по допомогу звертається стара знайома — дівчина на ім'я Софі. Її дідусь, відомий олігарх Астрід Леонідас, помер від серцевого нападу. Але сама Софі підозрює, що його вбили. Дівчина впевнена, що хтось із членів сім'ї або прислуги доклав до цього руку. Тепер сищику належить знайти вбивцю, адже у кожного є мотив, і всі ведуть подвійну гру, навіть сама Софія.

У картині французького режисера Жиля Паке-Бреннера знялися такі відомі актори, як Макс Айронс, Стефані Мартіні, Гленн Клоуз, Онор Ніфсі, Крістіна Гендрікс, Теренс Стемп, Джуліан Сендс, Джилліан Андерсон та інші.

Убивство у "Східному експресі"

Вбивство у "Східному експресі" — екранізація знаменитого однойменного роману Агати Крісті. Цього разу бельгійський детектив, розкривши чергову справу, опиняється в поїзді "Східний експрес". До нього звертається торговець антикваріатом Едвард Ретчетт із проханням захистити його від недоброзичливців. Пуаро відмовляється йому допомагати. Вночі потяг був змушений зробити зупинку через несприятливі погодні умови. А вранці детектив дізнається, що вночі було скоєно жорстоке вбивство Ретчетта, і тепер під підозру потрапляє кожен із пасажирів.

Детектив варто подивитися хоча б заради чудового акторського складу. Головні ролі грають Пенелопа Крус, Джуді Денч, Віллем Дефо, Джонні Депп, Дерек Джекобі, Мішель Пфайффер та інші. А образ Еркюля Пуаро втілив сам режисер картини Кеннет Брана.

Убивства за алфавітом

"Вбивства за алфавітом" — детективний міні-серіал, знятий 2018 року за однойменним романом легендарної Агати Крісті 1936 року.

Події у стрічці розвиваються 1933 року навколо Еркюля Пуаро, детектива на пенсії. Сищик розпочинає пошуки зухвалого і жорстокого серійного вбивці, відомого як ABC. Пуаро прагне запобігти зростанню кількості загиблих від рук маніяка. Злочинець постійно намагається не тільки перехитрити легендарного детектива, а й поставити під сумнів його беззаперечний авторитет, минулі заслуги та особисті якості. Ба більше, серійний вбивця настільки самовпевнений, що надсилає листи Еркюлю, де повідомляє про наступне місце злочину. Пуаро здогадується, що вбивцею є не божевільний, який страждає на психічний розлад, а людина, яка вбиває своїх жертв із цілком певним мотивом.

Режисером серіалу став Алекс Габассі. Еркюля Пуаро на екрані втілив Джон Малкович. У картині також знялися Імон Феррен, Майкл Шейффер, Руперт Грінт, Конрад МакКроддан, Фрейя Мавор, Ширлі Гендерсон, Аня Чалотра та інші.

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