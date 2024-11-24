5 самых популярных экранизаций Агаты Кристи: острый сюжет и великолепная игра актеров (видео)

На счету Агаты Кристи более 200 произведений, многие из которых экранизированы. Предлагаем ознакомиться с лучшими картинами, снятым по мотивам детективов легендарной писательницы.

Британская писательница и драматург Агата Кристи подарила миру десятки непредсказуемых сюжетов, множество загадочных преступлений и двух великих детективов — бельгийца Эркюля Пуаро и англичанку мисс Марпл. Фокус рассказывает о лучших фильмах и сериалах, снятых по мотивам ее романов в 21-м веке.

Смерть на Ниле

Американский фильм "Смерть на Ниле" в жанре детективной драмы снят в 2022 году по одноименному роману Агаты Кристи. По сюжету картины детектив Эркюль Пуаро отправляется в Египет, чтобы посмотреть достопримечательности, где случайно сталкивается со старым другом Буком, который приехал в страну с матерью Эуфемией на свадьбу Саймона и Линнет, женщины с огромным состоянием. Пару влюбленных преследует Жаклин, бывшая девушка Саймона. В Медовый месяц пара отправляется в путешествие вниз по Нилу. Вскоре на корабле происходит убийство, а Пуаро, который находится на судне, берется за его расследование.

Режиссером детектива выступил Кеннет Брана, он же исполнил главную роль. В картине также снялись: Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Макки, Летишиа Райт, Софи Оконедо, Том Бейтман и другие. Фильм стал третьей киноадаптацией романа после фильма 1978 года и одного из эпизодов сериала "Пуаро Агаты Кристи" 2004 года.

Призраки в Венеции

"Призраки в Венеции" — детективный фильм режиссера Кеннета Браны по мотивам романа Агаты Кристи "Вечеринка в Хэллоуин". Работа над ним началась в 2022 году, премьера состоялась 15 сентября 2023 года. Эркюля Пуаро в этой картине, как и в двух предыдущих, сыграл сам режиссер. По сюжету действия происходит в 1947 году накануне Хэллоуина в Венеции, где обосновался вышедший на пенсию знаменитый сыщик Эркюль Пуаро. По просьбе своей старой знакомой он неохотно посещает спиритический сеанс медиума Джойс Рейнольдс. Вскоре после сеанса женщина-медиум трагически погибает. Многие верят в месть духов, а Пуаро убежден, что произошло спланированное убийство, которое ему предстоит раскрыть.

В картине, помимо Кеннета Браны, сыграли такие актеры: Тина Фей, Келли Райлли, Камилль Коттен, Риккардо Скамарчо, Кайл Аллен, Джейми Дорнан и другие.

Скрюченный домишко

Фильм 2017 года "Скоюченный домишко" — первая экранизация одноименного романа, написанного в 1949 году. Расследование ведет молодой детектив Чарльз Хейуорд. К нему за помощью обращается старая знакомая — девушка по имени Софи. Ее дедушка, известный олигарх Астрид Леонидас, умер от сердечного приступа. Но сама Софи подозревает, что его убили. Девушка уверена, что кто-то из членов семьи или прислуги приложил к этому руку. Теперь сыщику предстоит найти убийцу, ведь у каждого есть мотив, и все ведут двойную игру, даже сама София.

В картине французского режиссера Жиля Паке-Бреннера снялись такие известные актеры, как Макс Айронс, Стефани Мартини, Гленн Клоуз, Онор Нифси, Кристина Хендрикс, Теренс Стэмп, Джулиан Сэндс, Джиллиан Андерсон и другие.

Убийство в "Восточном экспрессе"

Убийство в "Восточном экспрессе" — экранизация знаменитого одноименного романа Агаты Кристи. В этот раз бельгийский сыщик, раскрыв очередное дело, оказывается в поезде "Восточный экспресс". К нему обращается торговец антиквариатом Эдвард Рэтчетт с просьбой защитить его от недоброжелателей. Пуаро отказывается ему помогать. Ночью состав был вынужден сделать остановку из-за неблагоприятных погодных условий. А утром сыщик узнает, что ночью было совершено жестокое убийство Рэтчетта, и теперь под подозрение попадает каждый из пассажиров.

Детектив стоит посмотреть хотя бы ради великолепного актерского состава. Главные роли играют Пенелопа Крус, Джуди Денч, Уиллем Дефо, Джонни Депп, Дерек Джекоби, Мишель Пфайффер и другие. А образ Эркюля Пуаро воплотил сам режиссер картины Кеннет Брана.

Убийства по алфавиту

"Убийства по алфавиту" — детективный мини-сериал, снятый в 2018 году по одноименному по роману легендарной Агаты Кристи 1936 года.

События в ленте развиваются в 1933 году вокруг Эркюля Пуаро, детектива на пенсии. Сыщик начинает поиски дерзкого и жестокого серийного убийцы, известного как ABC. Пуаро стремится предотвратить рост числа погибших от рук маньяка. Преступник постоянно старается не только перехитрить легендарного детектива, но и поставить под сомнение его безоговорочный авторитет, прошлые заслуги и личные качества. Более того, серийный убийца настолько самонадеян, что посылает письма Эркюлю, где сообщает о следующем месте преступления. Пуаро догадывается, что убийцей является не безумец, страдающий психическим расстройством, а человек, убивающий своих жертв с вполне определенным мотивом.

Режиссером сериала стал Алекс Габасси. Эркюля Пуаро на экране воплотил Джон Малкович. В картине также снялись Имон Фэррен, Майкл Шэйффер, Руперт Гринт, Конрад МакКроддан, Фрейя Мавор, Ширли Хендерсон, Аня Чалотра и другие.

Напомним, 17 ноября Фокус рассказывал о лучших триллерах, снятых в 2024 году. Эти пять картин занимают в мировых рейтингах достаточно высокие позиции.