Сенсационный поворот "Одних из нас". В сериале появилось "половое разнообразие"

Сериал "Одни из нас" не только продолжает покорять киноманов, но и удивлять их сюжетными поворотами.

Третий эпизод сериала "Одни из нас" посмотрели 6,4 млн зрителей в день премьеры на HBO. Этот показатель на 12% больше, чем было у второй серии, а также на 30% больше, чем у первого эпизода. Общая аудитория сериала на HBO превысила 21,3 млн человек.

Главная фишка сериала The Last of Us, как мы уже упоминали – это отношения между взрослым мужчиной Джоэлом и девочкой-подростком Элли. Она – сирота, у него дочь давно погибла и Джоэл волей-неволей начинает заменять ей отца. Эта парочка и стала культовой в игре: они друг в друге обретают опору.

Линия Джоэл-Элли напоминает отношения наемного убийцы Леона и девочки Матильды, у которой расстреляли семью, в популярной ленте Люка Бессона "Леон-киллер" (1994). Между ними не было никаких романтических отношений (что пытался внедрить Бессон в своем шедевре, однако американские продюсеры зарубили на корню этот вариант).

Но третий эпизод сериала "Одни из нас" рассказывает о совершенно другой паре.

Фокус подробно раскрыл личность автора игры и сериала, Нилл Дракманн придерживается традиционных семейных ценностей: у него жена и двое дочерей. Более того, именно его отцовский опыт послужил материалом для разработки отношения Джоэл-Элли. Но в остальном сценарист пошел, по его выражению, "против сексистов".

Вопросы "полового разнообразия"

Во время разработки сценария Дракманн признавался, что его увлек вопрос "полового разнообразия". Зачем ему это? Дракманн постоянно задавался вопросом: "Можем ли мы сделать начальную идею более оригинальной?". Он хотел избежать клише.

Нил убедился, что в игровой индустрии мало проработанных героев-женщин. Дракманн решил, что может попробовать изменить ситуацию к лучшему: команда согласилась с этим подходом.

Дракманн признался, что каждый из работников студии Naughty Dog всегда считал Элли лесбиянкой. Это решение было принято не ради пиара, а для более интересного и убедительного развития личности Элли. И вскоре у героини появилась юная любовница.

Встретились еще два одиночества

Так вот, в третьем эпизоде сериала "Одни из нас", нет никакого романа Элли, к удивлению фанов игры.

Сценарий третьей серии написал соавтор телепроекта — Крейг Мейзин – тот самый, что идеально выстроил драматическое пересечение судеб и характеров вокруг атомной катастрофы в нашумевшем сериале "Чернобыль" (2019).

Новая серия "Одни из нас" сосредоточена на двух других героях – Билле и Фрэнке. А вот Джоэлу (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи) здесь уделено гораздо меньше внимания.

Билл (Ник Офферман) – партнер Джоэла по контрабанде. В свое время, в начале эпидемии, он спрятался в собственном доме, когда солдаты эвакуировали население городка Линкольн. Герой остался один в городе: у него было много еды и топлива. И даже строительный магазин рядом. Для парня с головой — не проблема сварганить забор и устроить защиту периметра, чтобы чувствовать себя в безопасности. А генератор позволил готовить еду на газовой плите. Неплохо, в общем, устроился для постапокалипсического мира.

Жизнь Билла поменялась спустя 4 года. В его ловушку попал не зомби, а здоровый человек – прибор показал, что тот не заражен. Прибывшего звали Фрэнк (Мюррэй Бартлетт), он не ел два дня и попросил чего перекусить. Удивительно, но параноик Билл впустил его к себе, позволил сходить в душ, дал чистую одежду. Дальше идет их сближение. Вплоть – до любви.

Подробности опустим, но американские и британские издания в восторге: пишут, что драматизм и лиричность третьего эпизода зашкаливает. Приводят в пример шедевр на подобную тему — фильм "Горбатая гора" (2005). Причем третья серия сеериала "Одни из нас" идет час 15 минут, а это — почти полный метр.

Мы не можем сказать, что Крейг Мейзин не следовал курсу "полового разнообразия", который задал основной автор — Нил Дракманн, но этот эпизод – уже полное отступление от канона игры, что вызвало споры среди игроманов.

На пользу или нет это сериалу в целом — скоро узнаем.

