Сенсаційний поворот "Останніх з нас". У серіалі з'явилася "статева різноманітність"

Серіал "Останні з нас" не лише продовжує підкорювати кіноманів, а й дивувати їх сюжетними поворотами.

Третій епізод серіалу "Останні з нас" переглянули 6,4 млн глядачів у день прем'єри на HBO. Цей показник на 12% більший, ніж було у другої серії, а також на 30% більший, ніж у першого епізоду. Загальна аудиторія серіалу на HBO перевищила 21,3 млн осіб.

Головна фішка серіалу The Last of Us, як ми вже згадували – це стосунки між дорослим чоловіком Джоелом та дівчинкою-підлітком Еллі. Вона – сирота, у нього дочка давно загинула і Джоел мимоволі починає заміняти їй батька. Ця парочка і стала культовою у грі: вони один в одному знаходять опору.

[ + – ] Кадр із 2 серії "Останні з нас": Джоел та Еллі

Лінія Джоел-Еллі нагадує стосунки найманого вбивці Леона та дівчинки Матильди, у якої розстріляли родину, у популярній стрічці Люка Бессона "Леон-кілер" (1994). Між ними не було жодних романтичних відносин (що намагався впровадити Бессон у своєму шедеврі, проте американські продюсери зарубали на корені цей варіант).

Але третій епізод серіалу "Останні з нас" розповідає про зовсім іншу пару.

Фокус докладно розкрив особистість автора гри та серіалу, Ніл Дракманн дотримується традиційних сімейних цінностей: у нього дружина та двоє дочок. Більше того, саме його батьківський досвід став матеріалом для розробки відносин Джоел-Еллі. Але в іншому сценарист пішов, за його словами, "проти сексистів".

Питання "статевої різноманітності"

Під час розробки сценарію Дракманн зізнавався, що його захопило питання "статевої різноманітності". Навіщо це йому? Дракманн постійно запитував себе: "Чи можемо ми зробити початкову ідею оригінальнішою?". Він хотів уникнути кліше.

Ніл переконався, що в ігровій індустрії мало опрацьованих героїв-жінок. Дракманн вирішив, що може спробувати змінити ситуацію на краще: команда погодилася з цим підходом.

Дракманн зізнався, що кожен із працівників студії Naughty Dog завжди вважав Еллі лесбіянкою. Це рішення було прийнято не заради піару, а для більш цікавого та переконливого розвитку особистості Еллі. І незабаром у героїні з'явилася юна коханка.

Зустрілися ще дві самотності

Отже, у третьому епізоді серіалу "Одні з нас" немає ніякого роману Еллі, на подив шанувальників гри.

Сценарій третьої серії написав співавтор телепроєкту — Крейг Мезін — той самий, що ідеально вибудував драматичний перетин доль і характерів навколо атомної катастрофи в гучному серіалі "Чорнобиль" (2019).

Нова серія "Остані з нас" зосереджена на двох інших героях — Біллі та Френку. А ось Джоелу (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі) тут приділено набагато менше уваги.

Білл (Нік Офферман) — партнер Джоела по контрабанді. Свого часу, на початку епідемії, він сховався у власному будинку, коли солдати евакуювали населення містечка Лінкольн. Герой залишився сам у місті: в нього було багато їжі та палива. І навіть будівельний магазин поруч. Для хлопця з головою — не проблема змайструвати паркан і влаштувати захист периметра, щоб почуватися в безпеці. А генератор дозволив готувати їжу на газовій плиті. Непогано, загалом, влаштувався для постапокаліптичного світу.

Життя Білла змінилося через 4 роки. У його пастку потрапив не зомбі, а здорова людина — прилад показав, що вона не заражена. Прибулого звали Френк (Мюррей Бартлетт), він не їв два дні і попросив чогось перекусити. Дивно, але параноїк Білл впустив його до себе, дозволив сходити в душ, дав чистий одяг. Далі йде їхнє зближення. Аж до кохання.

Подробиці опустимо, але американські та британські видання в захваті: пишуть, що драматизм і ліричність третього епізоду зашкалює. Наводять як приклад шедевр на подібну тему — фільм "Горбата гора" (2005). Причому третя серія серіалу "Останні з нас" триває 1 годину 15 хвилин, а це — майже повний метр.

Ми не можемо сказати, що Крейг Мейзін не дотримувався курсу "статевого різноманіття", який задав основний автор — Ніл Дракманн, але цей епізод — уже повний відступ від канону гри, що викликало суперечки серед ігроманів.

На користь чи ні це серіалу в цілому — скоро дізнаємося.

