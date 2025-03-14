Мама бігла навздогін: блогерка із США викрала дитинча вомбата в Австралії і збурила мережі

Користувачі мережі назвали відео "жахливим і жорстоким" і вимагають депортувати блогерку з країни. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що те, що те, як Джонс розлучила дитинча з матір'ю, було "неподобством".

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В Австралії американська блогерка Сем Джонс потрапила у скандал. Вона задля відео викрала в матері дитинча вомбата. Жителі Австралії вимагають її депортувати. Про це пише The Guardian

Блогерка виклала в мережу відео, на якому вона вихоплює дитинча вомбата у його матері і тікає разом із ним до припаркованого автомобіля.

"Я зловила дитинча вомбата. Мама тут, і вона розлючена", — сказала блогерка, коли самка вомбата намагалася її наздогнати.

Користувачі мережі назвали відео "жахливим і жорстоким" і вимагають депортувати блогерку з країни. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що те, що те, як Джонс розлучила дитинча з матір'ю, було "неподобством".

"Можливо, вона спробує якихось інших австралійських тварин. Візьміть крокодильченя від його матері і подивіться. Візьміть іншу тварину, яка справді може дати відсіч, а не красти дитинча вомбата у матері", — сказав він.

Доктор Ді Еванс, старший науковий співробітник RSPCA в Австралії, сказав, що відео демонструє "явну зневагу" до місцевої дикої природи.

"Відлучення вомбата від матері надзвичайно засмучує, і будь-яке розлучення шкідливе. Відео демонструє цей міцний материнський зв’язок", — сказала вона.

Після того, як відео з вомбатом стало вірусним і викликало сильну критику, блогерка закрила сторінку.

Як пише The Guardian, в Австралії є три види вомбатів, два з яких перебувають під загрозою зникнення. Вид, який був на відео блогерки, звичайний вомбат, також відомий як голоносий вомбат, якому не загрожує зникнення.

Жителі Австралії також створили онлайн-петицію, яка вже набрала понад 10 500 підписів, з вимогою депортувати Джонс. Міністерство навколишнього середовища наразі не коментує ситуацію, поки триває розслідування.

Нагадаємо, що мережу зворушив крихітний вомбат-сирота, який втратив маму. Співробітники австралійського зоопарку показали кадри, на яких видно, як малюк-вомбат смокче великий палець, поки співробітник притулку захитує малюка.

Раніше Фокус писав про те, що в австралійському заповіднику з'явився унікальний вомбат.