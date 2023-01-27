"Золота малина". Чому антипремію отримають зірки — Том Генкс, Джаред Лето й Сильвестр Сталлоне

Більшість стрічок, що потрапили в антипремію "Золота малина" 2023, страждають на надмірний натуралізм.

Related video

Фільм Ендрю Домініка "Блондинка" з Аною де Армас у ролі Мерилін Монро став лідером антипремії "Золота малина" 2023 — 8 номінацій. Потім іде фентезійний комікс "Морбіус" із Джаредом Лето, потім казка "Піноккіо" маститого режисера Роберта Земекіса, наступний — "Світ Юрського періоду: Домініон" про динозаврів і навіть "Елвіс" — байопік про короля рок-н-ролу.

До того ж критикують в "Елвісі" та "Піноккіо" Тома Генкса. Але не за акторську гру, а… за зовнішній вигляд. Хоч як парадоксально, але в усіх вище названих стрічках — жахливий, надмірний натуралізм. Або навіть гіперреалізм. Є такий напрямок у сучасному мистецтві, коли на фотопортретах видно пори на носі або коли створюється скульптура немовляти розміром із будинок, тож помітні всі його фізичні недоліки.

Фокус детальніше розбирається, як саме в кожному проєкті відбувся "натуралістичний" перебір.

За що та кому дістанеться антипремія "Золота малина" 2023

Фільм "Блондинка" про Мерилін Монро, який піарили минулого року з великим апломбом, може стати рекордсменом за кількістю "Золотих малин" і виграти основну номінацію — "Найгірший фільм року".

Цікаво, що хоча цей витвір американського режисера Ендрю Домініка немилосердно критикують, зате завалюють компліментами виконавицю головної ролі — Ану де Армас. Як таке може бути? Армас зіграла шалено, яскраво, пристрасно, але тільки образ украй чутливої істерички не схожий характером на всім відому кінодіву — в ній немає вольової складової Норми Джин, що дозволила їй стати попіконою XX століття. І це невипадково: вже у 20 років, будучи пінап-моделлю, Мерилін Монро красувалася на обкладинках 33 (!) видань. А потім Мерилін без профільної освіти лише за рахунок акторських курсів зуміла перейти з модельного бізнесу в кіно!

Свого часу Фокус докладно розібрав "Блондинку".

Проте режисер, прагнучи бути "викривачем" системи шоу-бізнесу загалом, нав'язав Ані де Армас образ неврастенічної психопатки, яка завжди жертва: Норму Джин третирує шизофренічна мати; ґвалтує студійний продюсер під час аудієнції; б'є ревнивий чоловік. Показані в подробицях аборт і викидень. У такому гіперреалістичному зображенні життя кінозірки Ендрю Домінік перегнув: на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes рейтинг фільму "Блондинка" — 41% на основі 295 рецензій критиків із середньою оцінкою 5.5/10. Вердикт преси: "Блондинку" важко дивитися, оскільки вона коливається між коментарями про експлуатацію та участю в ній, але блискуча гра Ани де Армас не дозволяє відвести погляд від фільму".

Тобто Ана де Армас чудово зіграла якусь артистку — жертву шоу-бізнесу, просто ця Мерилін має мало спільного зі справжньою суперзіркою. І тригодинна стрічка не розкрила таємницю становлення Монро: нагромадження біографічних фактів перейшло художнє одкровення.

[ + – ] Трейлери фильму "Блондинка". Несправжня біографія Мерилін Монро

"Морбіус". Кровосос із Нобелівкою

Справи з "Морбіусом" і Джаредом Лето в ролі доктора-вампіра зі всесвіту "Людини-павука" ще гірші. "Блондинка" має хоча б серйозну історичну основу. Зате тут така ж нав'язлива натуралістичність зображення: Джаред — Летюча Миша з носом, що провалився, вже став мемом. У фільмі дратує і те, що лауреат Нобелівки Майкл Морбіус досить часто перетворюється "туди-сюди": то на людину, то на Кажана. Це "мерехтіння" вкрай заплутує.

Пристойний технічний рівень стрічки дозволив їй зібрати при бюджеті $75 млн — $163 млн, але вирок критиків категоричний: на Rotten Tomatoes рейтинг стрічки "Морбіус" — 16% із середньою оцінкою 3,8/10.

[ + – ] Трейлери фильму "Морбіус"

"Світ Юрського періоду: Домініон". Невдале приручення динозаврів

Високий технічний рівень може допомогти зібрати й рекордну касу, як це сталося зі стрічкою "Світ Юрського періоду: Домініон", яка за бюджету $185 млн у світовому прокаті взяла $1 млрд.

І хоч у "Світу Юрського періоду: Домініон" є шанси отримати "Золоту малину" за найгірший сценарій, усе ж таки в ньому закладена одна оригінальна ідея. Раніше в усіх "Парках юрського періоду", починаючи з версії Спілберга, панувала думка: динозаври — це пекло для homo sapiens. Нова ідея — спроба людей контактувати з динозаврами, примиритися з ними, жити пліч-о-пліч. Раз ті вже дременули за межі платного атракціону "Парк Юрського періоду", зламавши огорожі. І розмножилися.

Ця спроба вжитися з небезпечними сусідами в цій стрічці бездоганно зроблена з технічної точки зору: кадри, що зачаровують, коли дівчинка поплескує по носу динозаврика, поки поруч його матуся розмірковує — закусити дівчинкою чи ні?

Половину фільму підтримується ця ілюзія можливого мирного проживання на одній планеті людей і динозаврів. Ще трохи, і використали б у народному господарстві бронтозаврів, як слонів. Це — по-свіжому. Але що ближче до фіналу, то ясніше вимальовується стара ідея: динозаври — пекло для людей, особливо у вигляді улюбленця кінематографу — тиранозавра. А краще — двох.

[ + – ] Трейлери фільму "Світ Юрського періоду: Домініон"

Том Генкс, "Піноккіо" й "Елвіс". Карикатурний лиходій і супергерой-пенсіонер

Однак натуралізм у зображенні двох персонажів Томом Генксом викликав негативну реакцію. Справді, голлівудську зірку в ролі Джепетто ("по-нашому", тато Карло) та в ролі продюсера Елвіса Преслі полковника Паркера й рідна мати не впізнає. У "Пінокккіо" ця гіперреалістичність стосується всього мультфільму (за що Роберт Земекіс потрапив до номінації "Гірший режисер"). Критик Денні Лі з Financial Times зазначив: "Анімація настільки гіперпросунута, що навіть пейзаж фільму "Піноккіо" моторошний — цифрова реальність, ці одиниці й нулі перемагають над реальністю художньою".

[ + – ] Трейлер "Піноккіо"

Не повністю, а лише ті ж слова можна віднести й до образу полковника Паркера Тома Генкса в "Елвісі". Критики вирішили на повну простібати Генкса: він може отримати "Золоту малину" за Паркера в номінації "Найгірша екранна пара" з таким їдким формулюванням: "Том Генкс і його латексне обличчя (плюс карикатурний акцент)". Водночас Остін Батлер, котрий зіграв у цій стрічці короля рок-н-ролу, вже став володарем "Золотого глобуса". Але, повторимося, сама акторська гра Генкса цілком прийнятна. Просто не потрібно захоплюватися гримом, прагнучи зобразити, за словами режисера фільму База Лурмана, "огидного персонажа", щоб не скочуватися в оперету. Чи не вперше граючи негативного типа, Генкс трохи перестарався.

[ + – ] Трейлер фільму "Елвіс"

До речі, у тій же "дуетній" номінації може отримати "Золоту малину" кінопара Мерилін Монро — Джон Кеннеді з "Блондинки" з таким формулюванням: "Двоє реальних героїв із порочної сцени в спальні Білого дому". Нагадаємо, що в цій сексуальній сцені з президентом США Мерилін Монро — наче Моніка Левінскі. Кеннеді під час процесу навіть розмовляє телефоном.

Напевно, все-таки слід погодитися із журі "Золотої малини", що натуралістичність не повинна тяжіти над художньою складовою, навіть якщо це іноді приносить прибуток, як у випадку з атракціонним "Світом Юрського періоду: Домініон".

Сильвестр Сталлоне — завсідник "Золотої малини"

Серед номінантів на "Золоту малину" — знову Сильвестр Сталлоне. Але йому не звикати.

Сильвестр був номінований на "Малину" 33 рази й 11 разів отримував цю сумнівну нагороду. У 2016 році автори премії "Золота малина" вибачилися перед Сталлоне, оскільки за стрічку "Крід: Спадок Роккі Бальбоа" актор отримав "Оскар" у номінації "Роль другого плану". "Малинники" йому вигадали спеціальний приз "За відновлення репутації".

Але через чотири роки на Сильвестра чекала чергова номінація на "Малину" за "Рембо-5". І тепер ось він знову "побореться" за "Малину" супергеройською роллю у фільмі "Самаритянин". 76-річний Слай зіграв супергероя на пенсії, якого поховали 20 років тому. Але він "ожив" і у звичайній для себе манері цілком переконливо б'є поганих хлопців, перевертаючи автомобілі. Слай, як Слай: не гірше, не краще.

[ + – ] Трейлери фильму "Самаритянин"

Важливо