Популярний серіал The Last of Us побив черговий рекорд із виходом нової серії, — Variety

Музична премія "Греммі" не змогла відволікти глядачів від перегляду нашумілого серіалу про зомбі-апокаліпсис. Рейтинги не тільки не просіли, а ще й зросли.

Один із найпопулярніших і найобговорюваніших серіалів 2023 року The Last of Us продовжує бити рекорди з переглядів по всьому світу. Про це повідомляє портал Variety.

Четвертий епізод, який вийшов 6 лютого, встиг набрати ще більше переглядів, ніж третій. Навіть трансляція премії "Греммі" ніяк не вплинула на рейтинги картини.

Аудиторія серіалу продовжує рости, і на каналі HBO четвертий епізод переглянули одночасно 7,5 мільйонів людей, що на 17% більше за число, яке було тиждень тому.

Видання зазначає, що серіал має небувалий успіх, оскільки під час трансляції найпопулярнішої у світі премії "Греммі" перегляди не лише не просіли, а ще й зросли.

За словами критиків, зараз The Last of Us прагне обійти за переглядами "Дім дракона", який минулого року викликав також фурор. При цьому п'яту серію випустять на кілька днів раніше, і таке рішення канал НВО ухвалив через майбутній "Супербоул", який транслюватиметься 13 лютого. Цього разу рейтинги можуть впасти, оскільки увага буде зміщена.

Фінальна 9 серія вийде в ефіри в ніч, коли проходитиме кінопремія "Оскар", і це буде ще одним випробуванням для серіалу, оскільки глядачам доведеться обирати між двома подіями.

Нагадаємо, що серіал НВО The Last of Us продовжує бити рекорди, проте уважні глядачі вже помітили логічну дірку в другому епізоді. Про це повідомив один із глядачів на форумі Reddit.

Також портал NPR писав, що, за словами вчених, зомбі-інфекція із серіалу "Одні з нас" існує, але має деякі відмінності. Кордицепс зазвичай не заражає інших господарів через рот й інфіковані не пов'язані одне з одним через якийсь колективний розум, і він не може уразити людину.