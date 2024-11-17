Серіал "Династія" та два шлюби: як склалося життя акторки Лінди Еванс

Еванс, яка незабаром відзначить 82-річчя, так і не стала мамою. Вона присвячує час собі та лише вибірковим проєктам.

81-річна американська акторка Лінда Еванс була зіркою нічної телевізійної мильної опери "Династія", яка транслювалася з 1981 по 1989 рік. Зірка зіграла красуню-блондинку Крістл Керрінгтон, яка була одружена з мільйонером Блейком Керрінгтоном, якого зіграв Джон Форсайт. Про життєвий та творчий шлях знаменитості пише Daily Mail.

Лінда Еванс у серіалі "Династія"

Наразі Еванс вийшла на пенсію та живе у Вашингтоні. Вона часто публікує гламурні фотографії на своїй сторінці в Instagram. А незабаром, 18 листопада 2024, відзначить своє 82-річчя.

Лінда Еванс

Одна з перших ролей акторки була в епізоді серіалу "Батько-холостяк" 1960 року. У картині також знявся Джон Форсайт, з яким вона зіграє 20 років потому в "Династії".

Після кількох гостьових ролей у "Пригодах Оззі та Гаррієт" між 1960 і 1962 роками та появ у телевізійних серіалах, таких як "Лейтенант" і "Вагон", Еванс отримала свою першу постійну роль у 1965 році у "Великій долині". Вона зіграла Одру Барклі, доньку Вікторії Барклі (у виконанні Барбари Стенвік).

Лінда Еванс у серіалі "Велика долина"

Потім американка з'явилася в "Рокфордських справах". У 1977 році Еванс зіграла разом з Джеймсом Франсискусом і Ральфом Белламі в серіалі "Мисливець".

Згодом ще був трилер 1979 року "Лавинний експрес", а в 1980 році вона зіграла разом зі Стівом Макквіном у фільмі "Том Хорн".

Потім у життя Лінди прийшла "Династія", яка стартувала в січні 1981. Вона залишила проєкт у 1989 році, за чотири місяці до закінчення серіалу.

А в 1991 році акторка повернувся до ролі Крістл для телесеріалу "Династія: Возз’єднання".

Лінда Еванс та Джоан Коллінз

У 2009 році Лінда Еванс знялася в британській телевізійній програмі "Пекельна кухня" та виграла шоу. А у 2021 році акторка зʼявилася у фільмі "Лебедина пісня".

Коли їй виповнилося 80 у 2022, Лінда заговорила про сприйняття свого віку.

"Цифра висока, але я сприймаю свій вік як пригоду. Я рада побачити, що ще буде", — зазначила тоді зірка "Династії".

Лінда Еванс

Наразі вона живе у Вашингтоні та присвячує час лише особливим проєктам.

"Я працюю лише над спеціальними проєктами, які наповнюють моє серце радістю. Ось чому в 2019 році, закохавшись у сценарій, написаний режисером Тоддом Стівенсом, я прийняла роль у його фільмі [2021]", — сказала Еванс.

За своє життя зірка екрану була заміжня двічі.

Її перший шлюб був з покійним актором і режисером Джоном Дереком з 1968 по 1974 рік.

Через рік вона вийшла заміж за актора Стена Германа. Їхній офіційний союз тривав до 1979 року.

Лінда Еванс не стала мамою, наразі присвячуючи життя лише собі.

Нагадаємо, інша зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз прикрасила обкладинку арабського глянцю.

Також Фокус писав про вихід Джоан Коллінз у світ з чоловіком.