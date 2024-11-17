Сериал "Династия" и два брака: как сложилась жизнь актрисы Линды Эванс

Эванс, которая вскоре отметит 82-летие, так и не стала мамой. Она посвящает время себе и лишь выборочным проектам.

81-летняя американская актриса Линда Эванс была звездой ночной телевизионной мыльной оперы "Династия", которая транслировалась с 1981 по 1989 год. Звезда сыграла красавицу-блондинку Кристл Керрингтон, которая была замужем за миллионером Блейком Керрингтоном, которого сыграл Джон Форсайт. О жизненном и творческом пути знаменитости пишет Daily Mail.

Линда Эванс в сериале "Династия"

Сейчас Эванс вышла на пенсию и живет в Вашингтоне. Она часто публикует гламурные фотографии на своей странице в Instagram. А вскоре, 18 ноября 2024 года, отметит свое 82-летие.

Линда Эванс

Одна из первых ролей актрисы была в эпизоде сериала "Отец-холостяк" 1960 года. В картине также снялся Джон Форсайт, с которым она сыграет 20 лет спустя в "Династии".

После нескольких гостевых ролей в "Приключениях Оззи и Гарриет" между 1960 и 1962 годами и появлений в телевизионных сериалах, таких как "Лейтенант" и "Вагон", Эванс получила свою первую постоянную роль в 1965 году в "Большой долине". Она сыграла Одру Баркли, дочь Виктории Баркли (в исполнении Барбары Стэнвик).

Линда Эванс в сериале "Большая долина"

Затем американка появилась в "Рокфордских делах". В 1977 году Эванс сыграла вместе с Джеймсом Франсискусом и Ральфом Беллами в сериале "Охотник".

Впоследствии еще был триллер 1979 года "Лавинный экспресс", а в 1980 году она сыграла вместе со Стивом Маккуином в фильме "Том Хорн".

Затем в жизнь Линды пришла "Династия", которая стартовала в январе 1981. Она покинула проект в 1989 году, за четыре месяца до окончания сериала.

А в 1991 году актриса вернулся к роли Кристл для телесериала "Династия: Воссоединение".

Линда Эванс и Джоан Коллинз

В 2009 году Линда Эванс снялась в британской телевизионной программе "Адская кухня" и выиграла шоу. А в 2021 году актриса появилась в фильме "Лебединая песня".

Когда ей исполнилось 80 в 2022 году, Линда заговорила о восприятии своего возраста.

"Цифра высокая, но я воспринимаю свой возраст как приключение. Я рада увидеть, что еще будет", — отметила тогда звезда "Династии".

Линда Эванс

Сейчас она живет в Вашингтоне и посвящает время только особым проектам.

"Я работаю только над специальными проектами, которые наполняют мое сердце радостью. Вот почему в 2019 году, влюбившись в сценарий, написанный режиссером Тоддом Стивенсом, я приняла роль в его фильме [2021]", — сказала Эванс.

За свою жизнь звезда экрана была замужем дважды.

Ее первый брак был с покойным актером и режиссером Джоном Дереком с 1968 по 1974 год.

Через год она вышла замуж за актера Стена Германа. Их официальный союз продлился до 1979 года.

Линда Эванс не стала мамой, сейчас посвящая жизнь только себе.

Напомним, другая звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз украсила обложку арабского глянца.

Также Фокус писал о выходе Джоан Коллинз в свет с мужем.