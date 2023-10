45 млн років моторошної історії. Чоловік виростив зомбі-гриб, що харчується його кров'ю і плоттю (відео)

Грибний ентузіаст спочатку виростив жахливий гриб, використовуючи власну кров і шкіру, а потім покуштував його на смак.

Кордицепс є незвично модним грибом, що харчується мерцями. Уже понад 1500 років він є основним продуктом китайської медицини, а останнім часом його також наздогнала слава центрального елемента зомбі-апокаліпсису, завдяки популярній адаптації відеогри The Last of Us каналу HBO, пише Daily Mail.

У результаті цей гриб став настільки популярним, що один з ентузіастів, користувач TikTok @Southernspore, випробував цей "зомбі-твіст". Молодий чоловік використовував власну плоть і кров, щоб виростити зомбі-гриб.

Грибний ентузіаст використовував власну кров і розірвану мозолисту шкіру, щоб підживлювати своє дітище. Опісля він навіть помістив шматочок ураженої грибком мертвої шкіри під мікроскоп, щоб показати "гіфи" кордицепса — ниткоподібні структури, що світяться, вирощені на дієті з людської крові та плоті.

Ба більше, грибний ентузіаст не просто виростив зомбі-гриб, а й спробував його. Хлопець заявив, що кордицепс має "огидний жовтий відтінок", водночас на смак він був напрочуд "солодким". Він також заявив, що йому було б цікаво порівняти смак гриба, вирощеного звичайним способом, зі смаком того, який він виростив на власній шкірі та плоті.

Зазначимо, що грибний ентузіаст має намір провести цей експеримент знову, однак цього разу він планує використовувати кров тварин. Надалі він також планує повторити експеримент із кістками та м'ясом тварин.

Попередні дослідження, проведені вченими-медиками з Кореї та Єгипту, показали, що кордицепс також можна використовувати для лікування раку. Утім, дослідники також зазначають, що через свою схильність харчуватися трупами комах та інших істот, кордицепс, ймовірно, ніколи не втратить своєї репутації грибка-зомбі.

До речі, раніше 2023 року помічник куратора мікології Нью-Йоркського ботанічного саду Жоау Араужо розповів, що кордицепс еволюціонував, що дало йому змогу перетворювати мурах на зомбі. Передбачається, що першу мураху гриб заразив близько 45 мільйонів років тому. Дослідження показують, що спочатку гриб-зомбі харчувався жуками, а потім перейшов до мурашок, коли вони обидва опинилися в одному й тому самому дереві.

Раніше Фокус писав про те, що зомбі-інфекція з серіалу "Одні з нас" існує, але має деякі відмінності.