Солоний торт: рецепт апетитної закуски

Щоб у страви був більш насичений смак, можна відправити її на годинку в холодильник.

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Закусочний тортик — страва, яку не обов'язково готувати тільки на свято. Він стане чудовим доповненням і до повсякденного меню. Його можна брати з собою як перекус або приготувати про запас на пару-трійку днів. Рецептом такої страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Вона виходить смачною, нежирною і швидко готується.

Солоний тортик

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

яйця – 2 шт;

вершки + молоко – по 150 мл;

сіль, перець;

борошно – 80 г;

печериці – 250 г;

цибуля – 2 шт. (одну у філе, одну до грибів);

крем-сир – 180 г;

зелена цибуля – для декору.

Спосіб приготування:

Куряче філе та цибулину перемолоти у фарш. Додати яйця, борошно, сіль, перець і все перебити блендером. Після цього поступово влити молоко і лопаткою розмішати тісто.

Розподілити масу по сухій пательні та посмажити млинці з двох боків.

Гриби та цибулю дрібно порізати, посмажити, але не до повного випаровування вологи. Додати сіль і перець. Коли гриби охолонуть, додати крем-сир і перемішати ложкою.

Перемазати тортик, верхній млинець змастити крем-сиром і прикрасити за бажанням.

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