Солоний торт: рецепт апетитної закуски
Щоб у страви був більш насичений смак, можна відправити її на годинку в холодильник.
Закусочний тортик — страва, яку не обов'язково готувати тільки на свято. Він стане чудовим доповненням і до повсякденного меню. Його можна брати з собою як перекус або приготувати про запас на пару-трійку днів. Рецептом такої страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Вона виходить смачною, нежирною і швидко готується.
Солоний тортик
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- яйця – 2 шт;
- вершки + молоко – по 150 мл;
- сіль, перець;
- борошно – 80 г;
- печериці – 250 г;
- цибуля – 2 шт. (одну у філе, одну до грибів);
- крем-сир – 180 г;
- зелена цибуля – для декору.
Спосіб приготування:
Куряче філе та цибулину перемолоти у фарш. Додати яйця, борошно, сіль, перець і все перебити блендером. Після цього поступово влити молоко і лопаткою розмішати тісто.
Розподілити масу по сухій пательні та посмажити млинці з двох боків.
Гриби та цибулю дрібно порізати, посмажити, але не до повного випаровування вологи. Додати сіль і перець. Коли гриби охолонуть, додати крем-сир і перемішати ложкою.
Перемазати тортик, верхній млинець змастити крем-сиром і прикрасити за бажанням.
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