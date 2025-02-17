Соленый торт: рецепт аппетитной закуски
Чтобы у блюда был более насыщенный вкус, можно отправить его на часок в холодильник.
Закусочный тортик – блюдо, которое не обязательно готовить только на праздник. Он станет отличным дополнением и к повседневному меню. Его можно брать с собой в качестве перекуса или приготовить впрок на пару-тройку дней. Рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Оно получается вкусным, нежирным и быстро готовится.
Соленый тортик
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 гр;
- яйца – 2 шт;
- сливки + молоко – по 150 мл;
- соль, перец;
- мука – 80 гр;
- шампиньоны – 250 гр;
- лук – 2 шт. (одну в филе, одну к грибам);
- крем-сыр – 180 гр;
- зеленый лук – для декора.
Способ приготовления:
Куриное филе и луковицу перемолоть в фарш. Добавить яйца, муку, соль, перец и все перебить блендером. После этого постепенно влить молоко и лопаткой размешать тесто.
Распределить массу по сухой сковороде и пожарить блины с двух сторон.
Грибы и лук мелко порезать, пожарить, но не до полного испарения влаги. Добавить соль и перец. Когда грибы остынут, добавить крем-сыр и перемешать ложкой.
Перемазать тортик, верхний блинчик смазать крем-сыром и украсить по желанию.
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