Соленый торт: рецепт аппетитной закуски

Чтобы у блюда был более насыщенный вкус, можно отправить его на часок в холодильник.

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Закусочный тортик – блюдо, которое не обязательно готовить только на праздник. Он станет отличным дополнением и к повседневному меню. Его можно брать с собой в качестве перекуса или приготовить впрок на пару-тройку дней. Рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Оно получается вкусным, нежирным и быстро готовится.

Соленый тортик

Ингредиенты:

куриное филе – 500 гр;

яйца – 2 шт;

сливки + молоко – по 150 мл;

соль, перец;

мука – 80 гр;

шампиньоны – 250 гр;

лук – 2 шт. (одну в филе, одну к грибам);

крем-сыр – 180 гр;

зеленый лук – для декора.

Способ приготовления:

Куриное филе и луковицу перемолоть в фарш. Добавить яйца, муку, соль, перец и все перебить блендером. После этого постепенно влить молоко и лопаткой размешать тесто.

Распределить массу по сухой сковороде и пожарить блины с двух сторон.

Грибы и лук мелко порезать, пожарить, но не до полного испарения влаги. Добавить соль и перец. Когда грибы остынут, добавить крем-сыр и перемешать ложкой.

Перемазать тортик, верхний блинчик смазать крем-сыром и украсить по желанию.

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