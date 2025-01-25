Вкусная закуска за 10 минут: рецепт восточной пиццы на лаваше с секретной приправой
Это блюдо в Турции называется лахмаджун и готовится на тонком лаваше с фаршем и приправами.
Подобное блюдо готовят в Ливане и Турции. Но обычно пресное тесто для него готовят отдельно, выкладывая сверху разнообразные начинки. Автор рецепта предлагает совсем простой вариант с использованием готового лаваша, который в Украине продается под названием "Пита". Это простейшая пресная лепешка из муки, воды и дрожжей.
В странах, где готовят подобное блюдо, его называют лахмаджун, или манакиш. И это SOS-вариант, когда хочется чего-то вкусного, но нет настроения много времени проводить на кухне.
И это отличный предлог, чтобы попробовать восточную приправу "7 специй", или Baharat. Это смесь специй, используемая в ближневосточной кухне, которая готовится из — да, вы угадали — 7 специй!
Приправа "Семь специй"
Ингредиенты:
- 6 частей паприки;
- 4 части черного перца;
- 4 части семян тмина;
- 3 части корицы;
- 3 части гвоздики;
- 3 части семян кориандра;
- 3 части мускатного ореха;
- 1 часть стручков кардамона.
И еще один вариант:
- 2 части корицы;
- 2 части черного перца;
- 2 части тмина;
- 2 части кардамона;
- 2 части кориандра;
- 1 часть мускатного ореха;
- 1 часть гвоздики.
Эту смесь можно натереть мясо или смешать с оливковым маслом и соком лайма, чтобы получился маринад для курицы, или мяса.
Восточная пицца за 10 минут
Ингредиенты:
- один лаваш "Пита".
Для пряного куриного фарша:
- 125 г куриного фарша;
- 2 ч. л. томатной пасты;
- 1 ч. л. смеси специй "Бахарат" (также известной как "7 специй");
- 1/2 ч. л. паприки , сладкой (или копченой);
- 1 зубчик чеснока , раздавленный с помощью чеснокодавилки;
- 1/4 ч. л. соли;
- 1 ст. л. мелко нарезанной петрушки или кориандра/кинзы, по желанию;
- 1/2 ст. л. оливкового масла.
Для подачи:
- 2 ст. л. феты, брынзы, или козьего сыра;
- Лимонный сок , просто слегка сбрызните;
- Сушеные хлопья чили / хлопья красного перца.
Смешайте ингредиенты для куриной начинки в миске. Распределите по всей поверхности одной стороны хлеба. Разогрейте 1 столовую ложку масла в сковороде на сильном огне. Положите хлеб мясной стороной вниз и готовьте 90 секунд, слегка придавливая, чтобы усилить цвет. Мясо прилипнет к хлебу.
Переверните щипцами и сторону без начинки, пока она не станет золотистой и хрустящей (убавьте огонь, если хлеб подрумянивается слишком быстро).
Выложите на разделочную доску, посыпьте фетой, сбрызните оливковым маслом первого отжима. Посыпьте другими начинками по вашему выбору. Разрежьте на 8 частей, как пиццу, наслаждайтесь!
Можно просто засунуть восточную пиццу в духовку, тогда ее приготовить еще проще, хотя она и не будет слишком хрустящей.
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