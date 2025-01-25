Вкусная закуска за 10 минут: рецепт восточной пиццы на лаваше с секретной приправой

Это блюдо в Турции называется лахмаджун и готовится на тонком лаваше с фаршем и приправами.

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Подобное блюдо готовят в Ливане и Турции. Но обычно пресное тесто для него готовят отдельно, выкладывая сверху разнообразные начинки. Автор рецепта предлагает совсем простой вариант с использованием готового лаваша, который в Украине продается под названием "Пита". Это простейшая пресная лепешка из муки, воды и дрожжей.

В странах, где готовят подобное блюдо, его называют лахмаджун, или манакиш. И это SOS-вариант, когда хочется чего-то вкусного, но нет настроения много времени проводить на кухне.

И это отличный предлог, чтобы попробовать восточную приправу "7 специй", или Baharat. Это смесь специй, используемая в ближневосточной кухне, которая готовится из — да, вы угадали — 7 специй!

Приправа "Семь специй"

Ингредиенты:

6 частей паприки;

4 части черного перца;

4 части семян тмина;

3 части корицы;

3 части гвоздики;

3 части семян кориандра;

3 части мускатного ореха;

1 часть стручков кардамона.

И еще один вариант:

2 части корицы;

2 части черного перца;

2 части тмина;

2 части кардамона;

2 части кориандра;

1 часть мускатного ореха;

1 часть гвоздики.

Эту смесь можно натереть мясо или смешать с оливковым маслом и соком лайма, чтобы получился маринад для курицы, или мяса.

Восточная пицца за 10 минут

Ингредиенты:

один лаваш "Пита".

Для пряного куриного фарша:

125 г куриного фарша;

2 ч. л. томатной пасты;

1 ч. л. смеси специй "Бахарат" (также известной как "7 специй");

1/2 ч. л. паприки , сладкой (или копченой);

1 зубчик чеснока , раздавленный с помощью чеснокодавилки;

1/4 ч. л. соли;

1 ст. л. мелко нарезанной петрушки или кориандра/кинзы, по желанию;

1/2 ст. л. оливкового масла.

Для подачи:

2 ст. л. феты, брынзы, или козьего сыра;

Лимонный сок , просто слегка сбрызните;

Сушеные хлопья чили / хлопья красного перца.

Смешайте ингредиенты для куриной начинки в миске. Распределите по всей поверхности одной стороны хлеба. Разогрейте 1 столовую ложку масла в сковороде на сильном огне. Положите хлеб мясной стороной вниз и готовьте 90 секунд, слегка придавливая, чтобы усилить цвет. Мясо прилипнет к хлебу.

Переверните щипцами и сторону без начинки, пока она не станет золотистой и хрустящей (убавьте огонь, если хлеб подрумянивается слишком быстро).

Выложите на разделочную доску, посыпьте фетой, сбрызните оливковым маслом первого отжима. Посыпьте другими начинками по вашему выбору. Разрежьте на 8 частей, как пиццу, наслаждайтесь!

Можно просто засунуть восточную пиццу в духовку, тогда ее приготовить еще проще, хотя она и не будет слишком хрустящей.

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