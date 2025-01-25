Смачна закуска за 10 хвилин: рецепт східної піци на лаваші із секретною приправою
Ця страва в Туреччині називається лахмаджун і готується на тонкому лаваші з фаршем і приправами.
Подібну страву готують у Лівані та Туреччині. Але зазвичай прісне тісто для неї готують окремо, викладаючи зверху різноманітні начинки. Автор рецепта пропонує зовсім простий варіант із використанням готового лаваша, який в Україні продається під назвою "Піта". Це найпростіший прісний корж із борошна, води та дріжджів.
У країнах, де готують подібну страву, її називають лахмаджун, або манакіш. І це SOS-варіант, коли хочеться чогось смачного, але немає настрою багато часу проводити на кухні.
І це чудовий привід, щоб спробувати східну приправу "7 спецій", або Baharat. Це суміш спецій, що використовується в близькосхідній кухні, яка готується з — так, ви вгадали — 7 спецій!
Приправа "Сім спецій"
Інгредієнти:
- 6 частин паприки;
- 4 частини чорного перцю;
- 4 частини насіння кмину;
- 3 частини кориці;
- 3 частини гвоздики;
- 3 частини насіння коріандру;
- 3 частини мускатного горіха;
- 1 частина стручків кардамону.
І ще один варіант:
- 2 частини кориці;
- 2 частини чорного перцю;
- 2 частини кмину;
- 2 частини кардамону;
- 2 частини коріандру;
- 1 частина мускатного горіха;
- 1 частина гвоздики.
Цією сумішшю можна натерти м'ясо або змішати з оливковою олією і соком лайма, щоб вийшов маринад для курки, або м'яса.
Східна піца за 10 хвилин
Інгредієнти:
- один лаваш "Піта".
Для пряного курячого фаршу:
- 125 г курячого фаршу;
- 2 ч. л. томатної пасти;
- 1 ч. л. суміші спецій "Бахарат" (також відомої як "7 спецій");
- 1/2 ч. л. паприки, солодкої (або копченої);
- 1 зубчик часнику, роздавлений за допомогою часникодавки;
- 1/4 ч. л. солі;
- 1 ст. л. дрібно нарізаної петрушки або коріандру/кінзи, за бажанням;
- 1/2 ст. л. оливкової олії.
Для подачі:
- 2 ст. л. фети, бринзи, або козячого сиру;
- Лимонний сік, просто злегка збризніть;
- Сушені пластівці чилі / пластівці червоного перцю.
Змішайте інгредієнти для курячої начинки в мисці. Розподіліть по всій поверхні одного боку хліба. Розігрійте 1 столову ложку олії в сковороді на сильному вогні. Покладіть хліб м'ясним боком донизу і готуйте 90 секунд, злегка придавлюючи, щоб посилити колір. М'ясо прилипне до хліба.
Переверніть щипцями і бік без начинки, поки вона не стане золотистою і хрусткою (зменшіть вогонь, якщо хліб підрум'янюється занадто швидко).
Викладіть на обробну дошку, посипте фетою, збризніть оливковою олією першого віджиму. Посипте іншими начинками за вашим вибором. Розріжте на 8 частин, як піцу, насолоджуйтеся!
Можна просто засунути східну піцу в духовку, тоді її приготувати ще простіше, хоча вона й не буде надто хрусткою.
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