Смачна закуска за 10 хвилин: рецепт східної піци на лаваші із секретною приправою

Ця страва в Туреччині називається лахмаджун і готується на тонкому лаваші з фаршем і приправами.

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Подібну страву готують у Лівані та Туреччині. Але зазвичай прісне тісто для неї готують окремо, викладаючи зверху різноманітні начинки. Автор рецепта пропонує зовсім простий варіант із використанням готового лаваша, який в Україні продається під назвою "Піта". Це найпростіший прісний корж із борошна, води та дріжджів.

У країнах, де готують подібну страву, її називають лахмаджун, або манакіш. І це SOS-варіант, коли хочеться чогось смачного, але немає настрою багато часу проводити на кухні.

І це чудовий привід, щоб спробувати східну приправу "7 спецій", або Baharat. Це суміш спецій, що використовується в близькосхідній кухні, яка готується з — так, ви вгадали — 7 спецій!

Приправа "Сім спецій"

Інгредієнти:

6 частин паприки;

4 частини чорного перцю;

4 частини насіння кмину;

3 частини кориці;

3 частини гвоздики;

3 частини насіння коріандру;

3 частини мускатного горіха;

1 частина стручків кардамону.

І ще один варіант:

2 частини кориці;

2 частини чорного перцю;

2 частини кмину;

2 частини кардамону;

2 частини коріандру;

1 частина мускатного горіха;

1 частина гвоздики.

Цією сумішшю можна натерти м'ясо або змішати з оливковою олією і соком лайма, щоб вийшов маринад для курки, або м'яса.

Східна піца за 10 хвилин

Інгредієнти:

один лаваш "Піта".

Для пряного курячого фаршу:

125 г курячого фаршу;

2 ч. л. томатної пасти;

1 ч. л. суміші спецій "Бахарат" (також відомої як "7 спецій");

1/2 ч. л. паприки, солодкої (або копченої);

1 зубчик часнику, роздавлений за допомогою часникодавки;

1/4 ч. л. солі;

1 ст. л. дрібно нарізаної петрушки або коріандру/кінзи, за бажанням;

1/2 ст. л. оливкової олії.

Для подачі:

2 ст. л. фети, бринзи, або козячого сиру;

Лимонний сік, просто злегка збризніть;

Сушені пластівці чилі / пластівці червоного перцю.

Змішайте інгредієнти для курячої начинки в мисці. Розподіліть по всій поверхні одного боку хліба. Розігрійте 1 столову ложку олії в сковороді на сильному вогні. Покладіть хліб м'ясним боком донизу і готуйте 90 секунд, злегка придавлюючи, щоб посилити колір. М'ясо прилипне до хліба.

Переверніть щипцями і бік без начинки, поки вона не стане золотистою і хрусткою (зменшіть вогонь, якщо хліб підрум'янюється занадто швидко).

Викладіть на обробну дошку, посипте фетою, збризніть оливковою олією першого віджиму. Посипте іншими начинками за вашим вибором. Розріжте на 8 частин, як піцу, насолоджуйтеся!

Можна просто засунути східну піцу в духовку, тоді її приготувати ще простіше, хоча вона й не буде надто хрусткою.

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