Дуже багато начинки і тонке тісто: як приготувати Чиказьку піцу

Чиказька піца більше нагадує відкритий пиріг і вона славиться великою кількістю начинки.

Піцу в чиказькому стилі винайшли в піцерії Uno в Чикаго, яку заснували Айк С'юелл і Річард Ріккардо в 1943 році. Оригінальний рецепт піци Ріккардо, приготованої у формі для пирога або торта, було опубліковано 1945 року, він містив тісто, приготоване з кип'яченого молока, олії та цукру. Кухар ресторану Еліс Мей Редмонд пізніше скоригувала рецепт, щоб готувати його з водою і оливковою олією.

Оригінальний шеф-кухар піцерії Uno Руді Малнаті також був відзначений за розробку рецепта. Сини Руді Лу і Руді-молодший, які також працювали в піцерії Uno, пізніше заснували піцерії Lou Malnati's Pizzeria 1971 року і Pizano's 1991 року відповідно, і обидві також відомі своїми піцами з товстою скоринкою і великою кількістю начинки. Секрет у тому, що начинки настільки багато, що її їдять виделкою і ножем, а не руками, як заведено їсти звичайну піцу. Рецептом чиказької піци поділилися на сайті Simply Recipes.

Рецепт розрахований на форму діаметром 24 см.

Чиказька піца

Інгредієнти:

сухі дріжджі — 9 г;

цукор — 1 ч. л.;

вода — 120 мл;

пшеничне борошно — 240 г;

кукурудзяне борошно — 15 г;

вершкове масло — 30 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

оливкова олія — 30 мл;

одна цибулина;

орегано — 1 ст. л.;

перець чилі пластівцями — ½ столові ложки;

три зубчики часнику;

помідори пелаті — 800 г;

томатна паста — 2 ч. л.;

сир моцарела — 170 г;

тертий сир пармезан — 40 г;

сіль, мелений чорний перець.

Змішайте дріжджі з теплою водою і цукром, залиште на кілька хвилин. У чаші міксера змішайте пшеничне та кукурудзяне борошно, додайте половину чайної ложки солі, рослинну олію та розтоплене вершкове масло, влийте дріжджовий розчин і замісіть однорідне тісто.

Домісіть тісто руками. Перекладіть його в змащену олією миску, накрийте і приберіть у тепле місце на годину. У сковорідці розігрійте оливкову олію, обсмажте подрібнену цибулю разом із дрібкою солі, орегано та пластівцями чилі до золотистого кольору.

Потім додайте подрібнений часник, томатну пасту і пелаті. Тушкуйте на середньому вогні близько 20 хвилин, соус має загуснути. Посоліть і поперчіть за смаком. Тісто, що розстоялося, розкачайте на припорошеній борошном поверхні. Пласт має бути достатнього розміру, щоб закрити стінки форми, в якій готуватиметься піца. Перекладіть тісто у форму, рівномірно розподіліть його по дну і стінках, надлишки зріжте ножем. Краї тіста змастіть оливковою олією, вона надасть коржу блиску. На дно викладіть моцарелу, нарізану тонкими скибочками.

Зверху полийте томатним соусом і посипте тертим пармезаном. Відправте піцу в духовку, розігріту до 215 градусів, на 15 хвилин. Потім накрийте краї тіста фольгою, щоб вони не згоріли, і залиште піцу в духовці ще на 10-15 хвилин.

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