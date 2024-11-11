Очень много начинки и тонкое тесто: как приготовить Чикагскую пиццу

Чикагская пицца больше напоминает открытый пирог и она славится большим количеством начинки.

Пицца в чикагском стиле была изобретена в пиццерии Uno в Чикаго, основанной Айком Сьюэллом и Ричардом Риккардо в 1943 году. Оригинальный рецепт пиццы Риккардо, приготовленной в форме для пирога или торта, был опубликован в 1945 году и включал тесто, приготовленное из кипяченого молока , масла и сахара. Повар ресторана Элис Мэй Редмонд позже скорректировала рецепт, чтобы готовить его с водой и оливковым маслом.

Оригинальный шеф-повар пиццерии Uno Руди Малнати также был отмечен за разработку рецепта. Сыновья Руди Лу и Руди-младший, которые также работали в пиццерии Uno, позже основали пиццерии Lou Malnati's Pizzeria в 1971 году и Pizano's в 1991 году соответственно, и обе также известны своими пиццами с толстой корочкой и большим количеством начинки. Секрет в том, что начинки настолько много, что ее едят вилком и ножом, а не руками, как принято есть обычную пиццу. Рецептом чикагской пиццы поделились на сайте Simply Recipes.

Рецепт рассчитан на форму диаметром 24 см.

Чикагская пицца

Ингредиенты:

сухие дрожжи — 9 г;

сахар — 1 ч. л.;

вода — 120 мл;

пшеничная мука — 240 г;

кукурузная мука — 15 г;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

оливковое масло — 30 мл;

одна луковица;

орегано — 1 ст. л.;

перец чили хлопьями — ½ столовые ложки;

три зубчика чеснока;

помидоры пелати — 800 г;

томатная паста — 2 ч. л.;

сыр моцарелла — 170 г;

тертый сыр пармезан — 40 г;

соль, молотый черный перец.

Смешайте дрожжи с теплой водой и сахаром, оставьте на несколько минут. В чаше миксера смешайте пшеничную и кукурузную муку, добавьте половину чайной ложки соли, растительное и растопленное сливочное масло, влейте дрожжевой раствор и замесите однородное тесто.

Домесите тесто руками. Переложите его в смазанную маслом миску, накройте и уберите в теплое место на час. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте измельченный лук вместе с щепоткой соли, орегано и хлопьями чили до золотистого цвета

Затем добавьте измельченный чеснок, томатную пасту и пелати. Тушите на среднем огне около 20 минут, соус должен загустеть. Посолите и поперчите по вкусу. Расстоявшееся тесто раскатайте на подпыленной мукой поверхности. Пласт должен быть достаточного размера, чтобы закрыть стенки формы, в которой будет готовиться пицца. Переложите тесто в форму, равномерно распределите его по дну и стенкам, излишки срежьте ножом. Края теста смажьте оливковым маслом, оно придаст коржу блеск. На дно выложите моцареллу, нарезанную тонкими ломтиками.

Сверху полейте томатным соусом и посыпьте тертым пармезаном. Отправьте пиццу в духовку, разогретую до 215 градусов, на 15 минут. Затем накройте края теста фольгой, чтобы они не сгорели, и оставьте пиццу в духовке еще на 10–15 минут.

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