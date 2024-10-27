Мягкое тесто для пиццы всего из трех ингредиентов: готовится всего за пять минут

Тот, кто готовит пиццу из традиционного теста, требующего закваски, может скептически относиться к тому, что существуют альтернативы. Но это тесто стоит попробовать.

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Это тесто для пиццы настолько просто в приготовлении, что не требует никакого предварительного планирования. Оно готовится всего из трех ингредиентов — муки, разрыхлителя и греческого йогурта. Тесто получится не эластичным, а мягким и, кроме того, удобным, если внезапно возникнет желание приготовить пиццу. Рецептом поделились на сайте Adevarul.

Можно использовать любой тип простого греческого йогурта, с жиром или без него.

Тесто для пиццы

Ингредиенты:

стакан (136 г) муки;

чайная ложка разрыхлителя;

три четверти стакана греческого йогурта.

Сначала разогрейте духовку примерно до 200–220 °C. В миске смешайте муку, разрыхлитель и греческий йогурт и замесите лопаткой, затем руками, пока не сформируется гладкий шар теста.

Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность или на бумагу для выпечки. Руками или посыпанной мукой скалкой разровняйте пока у вас не получится корж желаемой толщины. Затем перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Сверху полейте любимым соусом и выложите начинку (ветчину, салями, моцареллу, оливки, грибы и т. д.). Выпекайте 10–20 минут, пока он не поднимется, края не подрумянятся и сыр не расплавится.

Если вам нужна более хрустящая корочка, тесто можно выпекать в течение пяти минут, прежде чем покрыть его начинкой, а после ее добавления продолжить выпекание.

Если тесто не испечь заранее, корочка получится мягкой и нежной. После выпечки пицце следует дать "отдохнуть" в течение 5 минут, прежде чем нарезать ее и подавать. В этом простом рецепте теста нет специй, но это не значит, что их нельзя использовать по своему усмотрению. И как бы вы не любили начинку, не кладите слишком много, иначе пицца рискует не пропечься.

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