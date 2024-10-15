Самое изысканное блюдо, как в ресторане: рецепт пиццы с голубым сыром и грушей
Такую пиццу обычно подают в пиццериях, она считается одним из популярнейших в меню многих ресторанов.
Традиционное сочетание, проверенное поколениями, — груша и голубой сыр. Обычно ее подают в качестве закуски к вину. Но в виде пиццы получается еще вкуснее. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Пицца с голубым сыром и грушей
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- вода — 150 мл;
- соль — 5 г;
- оливковое масло — 3 мл;
- сухие дрожжи — 3 г;
- сыр горгонзола — 100 г;
- сыр моцарелла — 120 г;
- одна груша.
Для теста смешайте муку, воду, оливковое масло, соль и дрожжи. Замесите тесто и оставьте его на 30 минут в теплом месте. Для одной пиццы нужно 150 г теста.
Раскатайте тесто в круг толщиной 1,5 мм. И сразу положите на противень, застеленный пергаментом. Выложите на раскатанное тесто 120 г предварительно натертой моцареллы и нарезанную небольшими кусочками горгонзолу.
Поставьте пиццу в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7-10 минут. Нужно не терять бдительность и проверять пиццу на готовность. Тесто должно подрумяниться, но не подгореть, а сыр — расплавиться.
Как только пицца покажется вам готовой — ее можно вынимать. Ложкой разотрите растаявшие кусочки горгонзолы так, чтобы вся поверхность пиццы покрылась тонким слоем сыра. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, разложите по пицце. Можно отправить в духовку еще на пару минут. Подавайте к столу, нарезав пиццу на ломтики.
Гурманы еще поливают пиццу жидким медом и посыпают грецкими орехами. Стоит попробовать.
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