Найвишуканіша страва, як у ресторані: рецепт піци з блакитним сиром і грушею
Таку піцу зазвичай подають у піцеріях, вона вважається однією з найпопулярніших у меню багатьох ресторанів.
Традиційне поєднання, перевірене поколіннями, — груша і блакитний сир. Зазвичай її подають як закуску до вина. Але у вигляді піци виходить ще смачніше. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.
Піца з блакитним сиром і грушею
Інгредієнти:
- борошно — 300 г;
- вода — 150 мл;
- сіль — 5 г;
- оливкова олія — 3 мл;
- сухі дріжджі — 3 г;
- сир горгонзола — 100 г;
- сир моцарела — 120 г;
- одна груша.
Для тіста змішайте борошно, воду, оливкову олію, сіль і дріжджі. Замісіть тісто і залиште його на 30 хвилин у теплому місці. Для однієї піци потрібно 150 г тіста.
Розкачайте тісто в коло завтовшки 1,5 мм. І відразу покладіть на деко, застелене пергаментом. Викладіть на розкатане тісто 120 г попередньо натертої моцарели та нарізану невеликими шматочками горгонзолу.
Поставте піцу в духовку, розігріту до 180 градусів, на 7-10 хвилин. Потрібно не втрачати пильність і перевіряти піцу на готовність. Тісто має підрум'янитися, але не підгоріти, а сир — розплавитися.
Щойно піца здасться вам готовою — її можна виймати. Ложкою розітріть шматочки горгонзоли, що розтанули, так, щоб уся поверхня піци вкрилася тонким шаром сиру. Наріжте грушу тонкими скибочками, розкладіть по піці. Можна поставити в духовку ще на кілька хвилин. Подавайте до столу, нарізавши піцу на скибочки.
Гурмани ще поливають піцу рідким медом і посипають волоськими горіхами. Варто спробувати.
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