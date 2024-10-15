Найвишуканіша страва, як у ресторані: рецепт піци з блакитним сиром і грушею

Таку піцу зазвичай подають у піцеріях, вона вважається однією з найпопулярніших у меню багатьох ресторанів.

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Традиційне поєднання, перевірене поколіннями, — груша і блакитний сир. Зазвичай її подають як закуску до вина. Але у вигляді піци виходить ще смачніше. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Піца з блакитним сиром і грушею

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

вода — 150 мл;

сіль — 5 г;

оливкова олія — 3 мл;

сухі дріжджі — 3 г;

сир горгонзола — 100 г;

сир моцарела — 120 г;

одна груша.

Для тіста змішайте борошно, воду, оливкову олію, сіль і дріжджі. Замісіть тісто і залиште його на 30 хвилин у теплому місці. Для однієї піци потрібно 150 г тіста.

Розкачайте тісто в коло завтовшки 1,5 мм. І відразу покладіть на деко, застелене пергаментом. Викладіть на розкатане тісто 120 г попередньо натертої моцарели та нарізану невеликими шматочками горгонзолу.

Поставте піцу в духовку, розігріту до 180 градусів, на 7-10 хвилин. Потрібно не втрачати пильність і перевіряти піцу на готовність. Тісто має підрум'янитися, але не підгоріти, а сир — розплавитися.

Щойно піца здасться вам готовою — її можна виймати. Ложкою розітріть шматочки горгонзоли, що розтанули, так, щоб уся поверхня піци вкрилася тонким шаром сиру. Наріжте грушу тонкими скибочками, розкладіть по піці. Можна поставити в духовку ще на кілька хвилин. Подавайте до столу, нарізавши піцу на скибочки.

Гурмани ще поливають піцу рідким медом і посипають волоськими горіхами. Варто спробувати.

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