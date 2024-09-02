Невероятно просто приготовить: самый быстрый рецепт пиццы

Это тесто почти не нужно замешивать. Просто добавьте все ингредиенты и перемешайте.

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Это, наверное, самый простой рецепт пиццы, или точнее теста для пиццы. Почти не придется замешивать тесто. С рецептом пиццы без замеса даже те, кто совсем новичок в кулинарии, могут добиться фантастического результата. Так что приготовить ее можно за считанные часы. Для начинки использовались помидоры черри, каперсы и оливки, но, конечно, вы можете выбрать классическую "Маргариту" или проявить креативность. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Простая пицца

Ингредиенты:

мука - 500 г;

вода — 400 г;

оливковое масло — 20 г;

мелкая соль — 10 г;

дрожжи – 12 г;

томатное пюре — 300 г;

оливковое масло — 10 г;

мелкая соль — 1 щепотка;

помидоры черри — 150 г;

каперсы в масле — по вкусу;

оливки без косточек — 30 г;

сыр – 100 г;

базилик.

Чтобы приготовить пиццу без замешивания, насыпьте муку в большую миску, добавьте воду и дрожжи. Тщательно перемешайте деревянной ложкой, пока не получите однородное и мягкое тесто. Дайте постоять 10 минут, затем добавьте масло.

Также добавьте соль и снова перемешайте деревянной ложкой до получения гладкой и однородной смеси. Накройте тесто полиэтиленовой пленкой и дайте ему подняться при комнатной температуре в течение 3 часов.

Тесто увеличится вдвое. Смажьте маслом форму для выпечки и переложите в нее тесто. Аккуратно растяните его вручную. Оставьте тесто на 10 минут в форме, затем растяните его кончиками пальцев, пока оно не покроет всю поверхность формы. Приправьте томатный соус солью и маслом. Вылейте его на основу для пиццы, оставив пару сантиметров на краю свободными от соуса. Дайте ему снова постоять 30 минут вдали от сквозняков.

По истечении времени отдыха выложите на поверхность пиццы предварительно вымытые и разрезанные пополам помидоры черри, слегка прижимая их. Также добавьте немного каперсов и капельку масла.

Выпекать в предварительно разогретой статической духовке при температуре 200 °C в течение 25 минут. Затем достаньте пиццу из духовки и посыпьте ее тертым сыром. Выпекайте еще 5 минут, пока сыр не расплавится. Достаньте из духовки и украсьте оливками и базиликом.

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