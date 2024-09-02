Неймовірно просто приготувати: найшвидший рецепт піци

Це тісто майже не потрібно замішувати. Просто додайте всі інгредієнти та перемішайте.

Related video

Це, напевно, найпростіший рецепт піци, або точніше тіста для піци. Майже не доведеться замішувати тісто. З рецептом піци без замісу навіть ті, хто зовсім новачок у кулінарії, можуть домогтися фантастичного результату. Тож приготувати її можна за лічені години. Для начинки використовували помідори чері, каперси й оливки, але, звісно, ви можете вибрати класичну "Маргариту" або проявити креативність. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Проста піца

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода — 400 г;

оливкова олія — 20 г;

дрібна сіль — 10 г;

дріжджі — 12 г;

томатне пюре — 300 г;

оливкова олія — 10 г;

дрібна сіль — 1 щіпка;

помідори чері — 150 г;

каперси в олії — за смаком;

оливки без кісточок — 30 г;

сир — 100 г;

базилік.

Щоб приготувати піцу без замішування, насипте борошно у велику миску, додайте воду та дріжджі. Ретельно перемішайте дерев'яною ложкою, поки не отримаєте однорідне і м'яке тісто. Дайте постояти 10 хвилин, потім додайте олію.

Також додайте сіль і знову перемішайте дерев'яною ложкою до отримання гладкої та однорідної суміші. Накрийте тісто поліетиленовою плівкою і дайте йому піднятися за кімнатної температури протягом 3 годин.

Тісто збільшиться вдвічі. Змастіть олією форму для випічки та перекладіть у неї тісто. Акуратно розтягніть його вручну. Залиште тісто на 10 хвилин у формі, потім розтягніть його кінчиками пальців, поки воно не покриє всю поверхню форми. Приправте томатний соус сіллю та олією. Вилийте його на основу для піци, залишивши пару сантиметрів на краю вільними від соусу. Дайте йому знову постояти 30 хвилин далеко від протягів.

Після закінчення часу відпочинку викладіть на поверхню піци попередньо вимиті й розрізані навпіл помідори чері, злегка притискаючи їх. Також додайте трохи каперсів і крапельку олії.

Випікати в попередньо розігрітій статичній духовці за температури 200 °C протягом 25 хвилин. Потім дістаньте піцу з духовки і посипте її тертим сиром. Випікайте ще 5 хвилин, поки сир не розплавиться. Дістаньте з духовки і прикрасьте оливками та базиліком.

Читайте також:

Піца, названа на честь скандалу і вулкана: як приготувати піца-рулет Стромболі

Пишна і смачна: рецепт справжнісінької домашньої піци

Картопляна піца: рецепт смачної та простої закуски