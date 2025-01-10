Піца, як у ресторані: топ найкращих начинок і рецепт найкращого тіста

Піца є найпопулярнішим фастфудом у світі. І піцу дуже просто приготувати вдома.

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Піца хоча родом з Італії, але готують її по всьому світу. Піцу зовсім не складно приготувати в домашніх умовах, використовуючи для начинки ті інгредієнти, що без зусиль знайдуться в будь-якому холодильнику. Фокус зібрав для вас топ перевірених рецептів.

Класичний рецепт тіста для піци

Найпоширеніший і перевірений сучасний рецепт для приготування піци на основі сухих дріжджів. Завжди передбачуваний результат та ідеальний смак вам гарантовано.

Інгредієнти:

300 г борошна (і додатково для замішування тіста);

20 г живих/пресованих дріжджів (або 8-10 г сухих);

180 мл води;

½ ч. л. цукру;

1 ч. л. солі;

2,5 ст. л. оливкової олії.

У миску з просіяним борошном (300 г) додайте 1 ч. л. солі, ½ ч. л. цукру, перемішайте. Додайте 20 г пресованих дріжджів (можна замінити на 8-10 г сухих дріжджів), добре все перемішайте руками. Додайте 180 мл теплої води і 2,5 ст. л. оливкової олії. Попередньо необхідно розігріти воду до 38 градусів. Це оптимальна температура для активації дріжджів. Замішайте дуже м'яке тісто, яке не прилипає до рук. Накрийте серветкою і приберіть у тепле місце для підйому на 40-45 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. І можна готувати піцу.

Піца з помідорами та пепероні

За статистикою пепероні — одна з найпопулярніших начинок для піци. Пепероні виготовляють зі свинини з додаванням пекучого перцю чилі та різних сортів солодкої паприки. Пепероні можна замінити салямі.

Інгредієнти:

тісто для піци — 250-350 г;

твердий сир — 100 г.

Для начинки:

два помідори;

ковбаса пепероні — 150 г.

Для соусу:

рубані помідори у власному соку — 1 банка (400 г);

часник — 1-2 зубчики;

базилік сушений — 1 ч. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

олія оливкова, сіль.

Часник розчавіть плоским боком ножа, очистіть від лушпиння і розріжте кожен зубчик уздовж навпіл. Влийте в сотейник трохи оливкової олії, розігрійте на середньому вогні, обсмажте часник до золотистого кольору і приберіть, коли він віддасть свій аромат. Додайте рубані помідори, сушений базилік, мелену паприку. Посоліть за смаком. Тушкуйте соус до загустіння близько 20 хвилин.

Розкачайте тісто для піци в коло діаметром 40 см (найкраще це робити прямо на аркуші пергаменту). Свіжі помідори наріжте маленькими кубиками, пепероні — тонкими кружальцями. Сир натріть на дрібній тертці. Духовку розігрійте до максимальної температури.

Перекладіть тісто на деко, щедро змастіть томатним соусом. Посипте сиром, зверху розкладіть кружечки пепероні та кубики помідорів. Поставте деко в нижню частину духовки на 7-10 хвилин. Щойно сир розплавиться з утворенням злегка рум'яної скоринки, піцу можна подавати на стіл.

Піца з беконом і вершками

Такий вершковий соус чудово поєднується з сирами, рибою, морепродуктами і з беконом.

Інгредієнти:

готове тісто для піци — 250-350 г.

Для вершкового соусу:

вершки жирністю 20-30% — 200 мл;

біле сухе вино — 150 мл;

вершкове масло — 50 г;

цибуля-шалот — 50 г;

борошно пшеничне — 20 г;

часниковий порошок, сіль.

Для начинки:

сир моцарела — 150 г;

бекон варено-копчений — 5-7 скибочок.

У невеликому сотейнику на середньому вогні розпустіть вершкове масло. Додайте дрібно нарізаний шалот, готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Всипте борошно й обсмажте, постійно перемішуючи, 1-2 хвилини. Борошно має злегка підрум'янитися.

Тонкою цівкою, постійно помішуючи, влийте в сотейник вино. Доведіть до кипіння, потім випаруйте рідину приблизно наполовину і додайте вершки.

Готуйте соус на слабкому вогні до загустіння близько 10 хвилин. Посоліть, поперчіть і додайте часниковий порошок. Остудіть соус.

Тісто для піци тонко розкачайте, надаючи йому форму кола. Змастіть заготовку для піци вершковим соусом, зверху розкладіть тонко нарізану моцарелу і скибочки бекону, посипте перцем і готуйте близько 10 хвилин. Щойно моцарела розплавиться, піца готова.

Піца з грушею та блакитним сиром

Постарайтеся вибрати найщільніші і при цьому стиглі та соковиті груші.

Інгредієнти:

готове тісто для піци — 200 г.

Для начинки:

груша — 1 шт;

моцарела — 100 г;

сир із блакитною пліснявою — 50 г;

волоські горіхи — 40 г;

оливкова олія та мед.

Розігрійте духовку до максимальної температури. Моцарелу та грушу наріжте тонкими скибочками, горіхи крупно порубайте. Розкришіть сир із блакитною пліснявою.

Готове тісто для піци тонко розкачайте і перекладіть на змащений олією папір для випічки. Змастіть тісто оливковою олією, розподіліть моцарелу і розкладіть скибочки груші. Посипте сиром із блакитною пліснявою та горіхами. Випікайте приблизно 8-12 хвилин. Подавайте, злегка полив медом.

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