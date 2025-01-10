Пицца, как в ресторане: топ лучших начинок и рецепт лучшего теста
Пицца является самым популярным фастфудом в мире. И пиццу очень просто приготовить дома.
Пицца хотя родом из Италии, но готовят ее по всему миру. Пиццу совершенно не сложно приготовить в домашних условиях, используя для начинки те ингредиенты, что без труда найдутся в любом холодильнике. Фокус собрал для вас топ проверенных рецептов.
Классический рецепт теста для пиццы
Самый распространенный и проверенный современный рецепт для приготовления пиццы на основе сухих дрожжей. Всегда предсказуемый результат и идеальный вкус вам гарантирован.
Ингредиенты:
- 300 г муки (и дополнительно для замешивания теста);
- 20 г живых/прессованных дрожжей (или 8-10 г сухих);
- 180 мл воды;
- ½ ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 2,5 ст. л. оливкового масла.
В миску с просеянной мукой (300 г) добавьте 1 ч. л. соли, ½ ч. л. сахара, перемешайте. Добавьте 20 г прессованных дрожжей (можно заменить на 8-10 г сухих дрожжей), хорошо все перемешайте руками. Добавьте 180 мл теплой воды и 2,5 ст. л. оливкового масла. Предварительно необходимо разогреть воду до 38 градусов. Это оптимальная температура для активации дрожжей. Замешайте очень мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте салфеткой и уберите в теплое место для подъема на 40-45 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. И можно готовить пиццу.
Пицца с помидорами и пепперони
По статистике пепперони — одна из самых популярных начинок для пиццы. Пепперони изготавливают из свинины с добавлением жгучего перца чили и различных сортов сладкой паприки. Пепперони можно заменить салями.
Ингредиенты:
- тесто для пиццы — 250–350 г;
- твердый сыр — 100 г.
Для начинки:
- два помидора;
- колбаса пепперони — 150 г.
Для соуса:
- рубленые помидоры в собственном соку — 1 банка (400 г);
- чеснок — 1–2 зубчика;
- базилик сушеный — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- масло оливковое, соль.
Чеснок раздавите плоской стороной ножа, очистите от шелухи и разрежьте каждый зубчик вдоль пополам. Влейте в сотейник немного оливкового масла, разогрейте на среднем огне, обжарьте чеснок до золотистого цвета и уберите, когда он отдаст свой аромат. Добавьте рубленые помидоры, сушеный базилик, молотую паприку. Посолите по вкусу. Тушите соус до загустения около 20 минут.
Раскатайте тесто для пиццы в круг диаметром 40 см (лучше всего это делать прямо на листе пергамента). Свежие помидоры нарежьте маленькими кубиками, пепперони — тонкими кружками. Сыр натрите на мелкой терке. Духовку разогрейте до максимальной температуры.
Переложите тесто на противень, щедро смажьте томатным соусом. Посыпьте сыром, сверху разложите кружки пепперони и кубики помидоров. Поставьте противень в нижнюю часть духовки на 7–10 минут. Как только сыр расплавится с образованием слегка румяной корочки, пиццу можно подавать на стол.
Пицца с беконом и сливками
Такой сливочный соус отлично сочетается с сырами, рыбой, морепродуктами и с беконом.
Ингредиенты:
- готовое тесто для пиццы — 250–350 г.
Для сливочного соуса:
- сливки жирностью 20–30% — 200 мл;
- белое сухое вино — 150 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- лук-шалот — 50 г;
- мука пшеничная — 20 г;
- чесночный порошок, соль.
- Для начинки:
- сыр моцарелла — 150 г;
- бекон варено-копченый — 5–7 ломтиков.
В небольшом сотейнике на среднем огне распустите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный шалот, готовьте, помешивая, 3–4 минуты. Всыпьте муку и обжарьте, постоянно перемешивая, 1–2 минуты. Мука должна слегка подрумяниться.
Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в сотейник вино. Доведите до кипения, затем выпарьте жидкость примерно наполовину и добавьте сливки.
Готовьте соус на слабом огне до загустения около 10 минут. Посолите, поперчите и добавьте чесночный порошок. Остудите соус.
Тесто для пиццы тонко раскатайте, придавая ему форму круга. Смажьте заготовку для пиццы сливочным соусом, сверху разложите тонко нарезанную моцареллу и ломтики бекона, посыпьте перцем и готовьте около 10 минут. Как только моцарелла расплавится, пицца готова.
Пицца с грушей и голубым сыром
Постарайтесь выбрать самые плотные и при этом спелые и сочные груши.
Ингредиенты:
- готовое тесто для пиццы — 200 г.
Для начинки:
- груша — 1 шт.;
- моцарелла — 100 г;
- сыр с голубой плесенью — 50 г;
- грецкие орехи — 40 г;
- оливковое масло и мед.
Разогрейте духовку до максимальной температуры. Моцареллу и грушу нарежьте тонкими ломтиками, орехи крупно порубите. Раскрошите сыр с голубой плесенью.
Готовое тесто для пиццы тонко раскатайте и переложите на смазанную маслом бумагу для выпечки. Смажьте тесто оливковым маслом, распределите моцареллу и разложите ломтики груши. Посыпьте сыром с голубой плесенью и орехами. Выпекайте примерно 8–12 минут. Подавайте, слегка полив медом.
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