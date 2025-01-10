Пицца, как в ресторане: топ лучших начинок и рецепт лучшего теста

Пицца является самым популярным фастфудом в мире. И пиццу очень просто приготовить дома.

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Пицца хотя родом из Италии, но готовят ее по всему миру. Пиццу совершенно не сложно приготовить в домашних условиях, используя для начинки те ингредиенты, что без труда найдутся в любом холодильнике. Фокус собрал для вас топ проверенных рецептов.

Классический рецепт теста для пиццы

Самый распространенный и проверенный современный рецепт для приготовления пиццы на основе сухих дрожжей. Всегда предсказуемый результат и идеальный вкус вам гарантирован.

Ингредиенты:

300 г муки (и дополнительно для замешивания теста);

20 г живых/прессованных дрожжей (или 8-10 г сухих);

180 мл воды;

½ ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

2,5 ст. л. оливкового масла.

В миску с просеянной мукой (300 г) добавьте 1 ч. л. соли, ½ ч. л. сахара, перемешайте. Добавьте 20 г прессованных дрожжей (можно заменить на 8-10 г сухих дрожжей), хорошо все перемешайте руками. Добавьте 180 мл теплой воды и 2,5 ст. л. оливкового масла. Предварительно необходимо разогреть воду до 38 градусов. Это оптимальная температура для активации дрожжей. Замешайте очень мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте салфеткой и уберите в теплое место для подъема на 40-45 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. И можно готовить пиццу.

Пицца с помидорами и пепперони

По статистике пепперони — одна из самых популярных начинок для пиццы. Пепперони изготавливают из свинины с добавлением жгучего перца чили и различных сортов сладкой паприки. Пепперони можно заменить салями.

Ингредиенты:

тесто для пиццы — 250–350 г;

твердый сыр — 100 г.

Для начинки:

два помидора;

колбаса пепперони — 150 г.

Для соуса:

рубленые помидоры в собственном соку — 1 банка (400 г);

чеснок — 1–2 зубчика;

базилик сушеный — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

масло оливковое, соль.

Чеснок раздавите плоской стороной ножа, очистите от шелухи и разрежьте каждый зубчик вдоль пополам. Влейте в сотейник немного оливкового масла, разогрейте на среднем огне, обжарьте чеснок до золотистого цвета и уберите, когда он отдаст свой аромат. Добавьте рубленые помидоры, сушеный базилик, молотую паприку. Посолите по вкусу. Тушите соус до загустения около 20 минут.

Раскатайте тесто для пиццы в круг диаметром 40 см (лучше всего это делать прямо на листе пергамента). Свежие помидоры нарежьте маленькими кубиками, пепперони — тонкими кружками. Сыр натрите на мелкой терке. Духовку разогрейте до максимальной температуры.

Переложите тесто на противень, щедро смажьте томатным соусом. Посыпьте сыром, сверху разложите кружки пепперони и кубики помидоров. Поставьте противень в нижнюю часть духовки на 7–10 минут. Как только сыр расплавится с образованием слегка румяной корочки, пиццу можно подавать на стол.

Пицца с беконом и сливками

Такой сливочный соус отлично сочетается с сырами, рыбой, морепродуктами и с беконом.

Ингредиенты:

готовое тесто для пиццы — 250–350 г.

Для сливочного соуса:

сливки жирностью 20–30% — 200 мл;

белое сухое вино — 150 мл;

сливочное масло — 50 г;

лук-шалот — 50 г;

мука пшеничная — 20 г;

чесночный порошок, соль.

Для начинки:

сыр моцарелла — 150 г;

бекон варено-копченый — 5–7 ломтиков.

В небольшом сотейнике на среднем огне распустите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный шалот, готовьте, помешивая, 3–4 минуты. Всыпьте муку и обжарьте, постоянно перемешивая, 1–2 минуты. Мука должна слегка подрумяниться.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте в сотейник вино. Доведите до кипения, затем выпарьте жидкость примерно наполовину и добавьте сливки.

Готовьте соус на слабом огне до загустения около 10 минут. Посолите, поперчите и добавьте чесночный порошок. Остудите соус.

Тесто для пиццы тонко раскатайте, придавая ему форму круга. Смажьте заготовку для пиццы сливочным соусом, сверху разложите тонко нарезанную моцареллу и ломтики бекона, посыпьте перцем и готовьте около 10 минут. Как только моцарелла расплавится, пицца готова.

Пицца с грушей и голубым сыром

Постарайтесь выбрать самые плотные и при этом спелые и сочные груши.

Ингредиенты:

готовое тесто для пиццы — 200 г.

Для начинки:

груша — 1 шт.;

моцарелла — 100 г;

сыр с голубой плесенью — 50 г;

грецкие орехи — 40 г;

оливковое масло и мед.

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Моцареллу и грушу нарежьте тонкими ломтиками, орехи крупно порубите. Раскрошите сыр с голубой плесенью.

Готовое тесто для пиццы тонко раскатайте и переложите на смазанную маслом бумагу для выпечки. Смажьте тесто оливковым маслом, распределите моцареллу и разложите ломтики груши. Посыпьте сыром с голубой плесенью и орехами. Выпекайте примерно 8–12 минут. Подавайте, слегка полив медом.

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