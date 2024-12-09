Праздничная закуска "Елочка" за 10 минут: простой рецепт вкуснейшего блюда
Нежная рыбная начинка и красивое оформление сделают эту закуску хитом праздничного стола.
Чтобы сделать новогодний стол еще более ярким и оригинальным, порадуйте себя и своих гостей закуской "Елочка". Красивое оформление и изысканный вкус оценят все, кто попробует это блюдо. Свои рецептом закуски поделилась известный кулинарный блогер Кристин Азизян. Отметим, что готовится она очень быстро, а выглядит очень эффектно.
Закуска "Елочка"
Ингредиенты:
- консервированный тунец;
- творожный сыр;
- лук;
- маринованный огурец;
- укроп;
- зерна граната;
- тарталетки или крекеры.
Способ приготовления:
С тунца слить жидкость, рыбу размять вилкой. Лук порезать мелкими кубиками и добавить к тунцу. Маринованный огурец так же порезать мелкими кубиками, добавить к остальным ингредиентам, все хорошо перемешать. Добавить творожный сыр и все еще раз перемешать.
Укроп мелко порубить и сложить в отдельную посуду.
Из массы сформировать конусы, обвалять их в укропе и поместить в тарталетки или на крекеры. Каждую "елочку" украсить зернами граната, которые напоминают игрушки. Закуска готова!
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