Праздничная закуска "Елочка" за 10 минут: простой рецепт вкуснейшего блюда

Нежная рыбная начинка и красивое оформление сделают эту закуску хитом праздничного стола.

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Чтобы сделать новогодний стол еще более ярким и оригинальным, порадуйте себя и своих гостей закуской "Елочка". Красивое оформление и изысканный вкус оценят все, кто попробует это блюдо. Свои рецептом закуски поделилась известный кулинарный блогер Кристин Азизян. Отметим, что готовится она очень быстро, а выглядит очень эффектно.

Закуска "Елочка"

Ингредиенты:

консервированный тунец;

творожный сыр;

лук;

маринованный огурец;

укроп;

зерна граната;

тарталетки или крекеры.

Способ приготовления:

С тунца слить жидкость, рыбу размять вилкой. Лук порезать мелкими кубиками и добавить к тунцу. Маринованный огурец так же порезать мелкими кубиками, добавить к остальным ингредиентам, все хорошо перемешать. Добавить творожный сыр и все еще раз перемешать.

Укроп мелко порубить и сложить в отдельную посуду.

Из массы сформировать конусы, обвалять их в укропе и поместить в тарталетки или на крекеры. Каждую "елочку" украсить зернами граната, которые напоминают игрушки. Закуска готова!

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