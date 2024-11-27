Гости оценят: рецепт быстрой закуски к праздничному столу (видео)

Такая закуска получается компактной и очень сытной.

Рецептов вкусных и быстрых закусок много не бывает, особенно в преддверии праздников. Поэтому сегодня делимся с вами рецептом вкусной и быстрой закуски от кулинарного блогера Кристины Азизян. Это блюдо одинаково подойдет как к скорому приходу гостей, так и для богатого праздничного стола. Готовить его легко, а вкус получается невероятный.

Закуска с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200–250 гр;

твердый сыр — 150 гр;

укроп;

чеснок — 1–2 зубчика;

майонез — 1–2 ст. л;

4 яйца для яичных блинов.

Ингредиенты:

Каждое яйцо взбить с щепоткой соли, разлить равномерно на чуть разогретую сковороду и обжарить на среднем огне с двух сторон.

Все ингредиенты для начинки смешать и равномерным слоем смазать каждый блин. Свернуть в рулет и порезать на маленькие рулетики. Подать, проткнув в середине шпажками или зубочистками.

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