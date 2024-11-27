Гості оцінять: рецепт швидкої закуски до святкового столу (відео)

Така закуска виходить компактною і дуже ситною.

Рецептів смачних і швидких закусок багато не буває, особливо напередодні свят. Тому сьогодні ділимося з вами рецептом смачної та швидкої закуски від кулінарної блогерки Крістін Азізян. Ця страва однаково підійде як до швидкого приходу гостей, так і для багатого святкового столу. Готувати її легко, а смак виходить неймовірний.

Закуска з крабовими паличками та сиром

Інгредієнти:

крабові палички – 200-250 г;

твердий сир – 150 гр;

кріп;

часник – 1-2 зубчики часнику;

майонез – 1-2 ст. л;

4 яйця для яєчних млинців.

Інгредієнти:

Кожне яйце збити з дрібкою солі, розлити рівномірно на ледве розігріту пательню й обсмажити на середньому вогні з двох боків.

Усі інгредієнти для начинки змішати і рівномірним шаром змастити кожен млинець. Згорнути в рулет і порізати на маленькі рулетики. Подати, проткнувши в середині шпажками або зубочистками.

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