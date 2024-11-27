Гості оцінять: рецепт швидкої закуски до святкового столу (відео)
Така закуска виходить компактною і дуже ситною.
Рецептів смачних і швидких закусок багато не буває, особливо напередодні свят. Тому сьогодні ділимося з вами рецептом смачної та швидкої закуски від кулінарної блогерки Крістін Азізян. Ця страва однаково підійде як до швидкого приходу гостей, так і для багатого святкового столу. Готувати її легко, а смак виходить неймовірний.
Закуска з крабовими паличками та сиром
Інгредієнти:
- крабові палички – 200-250 г;
- твердий сир – 150 гр;
- кріп;
- часник – 1-2 зубчики часнику;
- майонез – 1-2 ст. л;
- 4 яйця для яєчних млинців.
Інгредієнти:
Кожне яйце збити з дрібкою солі, розлити рівномірно на ледве розігріту пательню й обсмажити на середньому вогні з двох боків.
Усі інгредієнти для начинки змішати і рівномірним шаром змастити кожен млинець. Згорнути в рулет і порізати на маленькі рулетики. Подати, проткнувши в середині шпажками або зубочистками.
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