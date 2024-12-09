Святкова закуска "Ялинка" за 10 хвилин: простий рецепт смачної страви

Ніжна рибна начинка і красиве оформлення зроблять цю закуску хітом святкового столу.

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Щоб зробити новорічний стіл ще яскравішим та оригінальнішим, потіште себе та своїх гостей закускою "Ялинка". Красиве оформлення та вишуканий смак оцінять усі, хто спробує цю страву. Своїм рецептом закуски поділилася відома кулінарна блогерка Крістін Азізян. Зазначимо, що готується вона дуже швидко, а виглядає дуже ефектно.

Закуска "Ялинка"

Інгредієнти:

консервований тунець;

вершковий сир;

цибуля;

маринований огірок;

кріп;

зерна граната;

тарталетки або крекери.

Спосіб приготування:

З тунця злити рідину, рибу розім'яти виделкою. Цибулю порізати дрібними кубиками і додати до тунця. Маринований огірок так само порізати дрібними кубиками, додати до решти інгредієнтів, усе добре перемішати. Додати сирний сир і все ще раз перемішати.

Кріп дрібно порубати і скласти в окремий посуд.

З маси сформувати конуси, обваляти їх у кропі та помістити в тарталетки або на крекери. Кожну "ялинку" прикрасити зернами граната, які нагадують іграшки. Закуска готова!

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