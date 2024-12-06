Курячі крильця: простий рецепт із пікантним маринадом

Курячі крильця — це популярна закуска в США. І ви зможете приготувати їх не менш смачно.

Ці курячі крильця в глазурі настільки смачно виходять, що тепер вам захочеться подавати їх на кожній вечірці. Розповімо, як зробити крильця у смачній глазурі. Це дуже простий рецепт. Про це пише Koch-Mit.

Курячі крильця

Інгредієнти:

1 столова ложка меду;

сік одного лайма;

100 мл пюре з помідорів;

50 мл кленового сиропу (можна замінити рідким медом);

1/2 чайної ложки пластівців чилі;

сіль, перець;

20 курячих крилець;

2 столові ложки порошку паприки;

½ чайної ложки часникового порошку;

½ чайної ложки каєнського перцю;

1 чайна ложка цибулевого порошку;

1 столова ложка коричневого цукру.

Спочатку замішуємо глазур. Для цього розкачайте лайми по робочій поверхні тильною стороною руки і злегка натисніть. Потім ретельно відіжміть сік. Змішайте протерті помідори з медом, соком лайма і кленовим сиропом у мисці. Приправте глазур пластівцями чилі, сіллю і перцем і поставте в холодильник.

Розігрійте духовку до 220°C. Тепер промийте курячі крильця під проточною водою і обсушіть паперовими рушниками. Змішайте спеції для натирання в мисці, а потім ретельно покрийте ними крильця. Тепер пензликом, або пальцями нанесіть перший шар глазурі, а потім помістіть крильця на деко, застелене папером для випічки. Поставте в духовку на 15 хвилин, перевернувши один раз у середині приготування.

Щойно 15 хвилин минуть, глазуруємо вдруге. Для цього дістаньте курячі крильця з духовки і ще раз змастіть їх з усіх боків глазур'ю. Ставимо в духовку ще на 10 хвилин. Якщо глазур ще залишилася, можна глазурувати ще раз. Потім дістаньте крильця й одразу подавайте.

Якщо ви подаєте їх як основну страву, вам слід розраховувати приблизно на 5-6 курячих крилець на людину.

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