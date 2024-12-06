Куриные крылышки: простой рецепт с пикантным маринадом

Куриные крылышки – это популярная закуска в США. И вы сможете приготовить их не менее вкусно.

Эти куриные крылышки в глазури настолько вкусно получаются, что теперь вам захочется подавать их на каждой вечеринке. Расскажем, как сделать крылышки в вкусной глазури. Это очень простой рецепт. Об этом пишет Koch-Mit.

Куриные крылышки

Ингредиенты:

1 столовая ложка меда;

сок одного лайма;

100 мл пюре из помидоров;

50 мл кленового сиропа (можно заменить жидким медом);

1/2 чайной ложки хлопьев чили;

соль, перец;

20 куриных крылышек;

2 столовые ложки порошка паприки;

½ чайной ложки чесночного порошка;

½ чайной ложки кайенского перца;

1 чайная ложка лукового порошка;

1 столовая ложка коричневого сахара.

Сначала замешиваем глазурь. Для этого раскатайте лаймы по рабочей поверхности тыльной стороной руки и слегка надавите. Затем тщательно отожмите сок. Смешайте протертые помидоры с медом, соком лайма и кленовым сиропом в миске. Приправьте глазурь хлопьями чили, солью и перцем и поставьте в холодильник.

Разогрейте духовку до 220°C. Теперь промойте куриные крылышки под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Смешайте специи для натирания в миске, а затем тщательно покройте ими крылышки. Теперь кисточкой, или пальцами нанесите первый слой глазури, а затем поместите крылышки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте в духовку на 15 минут, перевернув один раз в середине приготовления.

Как только 15 минут пройдут, глазируем второй раз. Для этого достаньте куриные крылышки из духовки и еще раз смажьте их со всех сторон глазурью. Ставим в духовку еще на 10 минут. Если глазурь еще осталась, можно глазировать еще раз. Затем достаньте крылышки и сразу подавайте.

Если вы подаете их в качестве основного блюда, вам следует рассчитывать примерно на 5–6 куриных крылышек на человека.

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