Курица с черным перцем: рецепт популярного китайского блюда

Это оригинальное и очень вкусное блюдо с необычным пряным вкусом.

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Курица, приготовленная по этому рецепту – это популярное ресторанное блюдо, но его можно приготовить и дома. Секрет здесь в черном и белом перце, то есть она получается довольно острой, но отлично сочетается с простым белым рисом. Рецептом поделились на сайте SCMP.

Обычно для этого блюда используют целую курицу, разделанную на порции. Но вы предпочитаете определенные части курицы, то используйте только темное мясо (ножки и бедра на кости), или крылышки (разрежьте их пополам между средним и голенным суставами), или грудку без костей. С последним нужно быть осторожным, потому что мясо будет сухим, если его пережарить; после предварительной обжарки грудку нужно лишь немного потушить с остальными ингредиентами.

Курица с черным перцем

Ингредиенты:

свежая курица, около 1,2 кг, разрезанная на небольшие кусочки, без костей;

светлый соевый соус — 20 мл (4 ч. л.);

темный соевый соус — 20 мл (4 ч. л.);

рисовое вино — 30 мл (2 ст. л.);

сахар — 10 г (2 ч. л.);

мелкая соль — ½ ч. л.;

кунжутное масло — 10мл (2 ч. л.);

кукурузный крахмал — 10 г (неполные 4 ч. л.);

луковица среднего размера;

3-4 крупных зубчика чеснока;

3 тонких ломтика имбиря;

1 зеленый болгарский перец среднего размера;

3 красных болгарских перца среднего размера;

красный перец чили, зеленый лук;

черный перец среднего помола — 2 ч. л.;

белый перец среднего помола — 2 ч. л.;

растительное масло.

Положите курицу в миску среднего размера и добавьте светлый и темный соевые соусы, рисовое вино, сахар, соль и кунжутное масло. Хорошо перемешайте, чтобы кусочки были равномерно покрыты.

Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте. Отложите в сторону, пока готовите другие ингредиенты.

Разрежьте луковицу пополам, затем нарежьте ее небольшими кусочками. Разрежьте зубчики чеснока пополам.

Нарежьте зеленый и красный болгарские перцы квадратами. Нарежьте перец чили тонкими кольцами.

Нарежьте зеленый лук на кусочки длиной 2,5 см. Налейте масло в вок, или сковороду слоем около 8 см и разогрейте его на среднем огне. Когда масло нагреется до 170 °C, тщательно перемешайте кусочки курицы и добавьте около четверти из них в горячее масло. Периодически помешивайте и готовьте, пока курица не начнет становиться средне-коричневой, затем достаньте кусочки из вока и выкладывайте на бумажные полотенца.

Слейте почти все масло из вока (мыть его не нужно), затем поставьте его на сильный огонь. Когда вок нагреется, добавьте лук, чеснок и имбирь и обжаривайте, помешивая, около 30 секунд.

Добавьте перцы и обжаривайте, помешивая, около 30 секунд, затем добавьте зеленый лук и готовьте около 15 секунд.

Добавьте кусочки курицы обратно в вок, посыпьте черным и белым перцем, затем тщательно перемешайте.

Добавьте около 80 мл (4 ч. л.) горячей воды. Хорошо перемешайте, затем выложите все ингредиенты в центр вока, накройте крышкой и убавьте огонь до среднего. Тушите около пяти минут (или меньше, если используете грудку) или пока курица не будет готова, периодически помешивая. Если смесь кажется сухой, добавьте еще немного воды.

Попробуйте на приправы и при необходимости откорректируйте.

Выложите все ингредиенты в большую неглубокую миску и сразу же подавайте с белым рисом.

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