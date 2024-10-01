Курица с рисом в духовке: рецепт легкого и вкусного блюда на ужин (видео)

Вместо бедрышек для приготовления блюда можно взять другие части курицы: крылышки или голени.

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Раздумываете, чем порадовать родных на ужин? Приготовьте для них вкусную курочку с рисом в духовке по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты". У вас получится аппетитное, ароматное и в меру сытное блюдо, которое не оставит никого равнодушным.

Курица с рисом в духовке

Ингредиенты:

бедра курицы — 4 шт (можно также взять крылья или голени);

растительное масло;

микс специй для курицы;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

рис — 1 стакан;

соль, перец.

Способ приготовления:

Бедра смешать с маслом и специями, оставить немного промариноваться, накрыв пищевой пленкой.

Лук мелко нарезать и обжарить на среднем огне, к нему добавить натертую на крупной терке морковь, соль, перец по своему вкусу.

Рис хорошо промыть и выложить в форму для запекания, добавить зажарку и туда же бедра. Залить двумя стаканами воды, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на час.

За 10–15 минут до готовности снять фольгу и оставить до образования золотистой корочки на бедрах.

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