Курица с рисом в духовке: рецепт легкого и вкусного блюда на ужин (видео)
Вместо бедрышек для приготовления блюда можно взять другие части курицы: крылышки или голени.
Раздумываете, чем порадовать родных на ужин? Приготовьте для них вкусную курочку с рисом в духовке по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты". У вас получится аппетитное, ароматное и в меру сытное блюдо, которое не оставит никого равнодушным.
Курица с рисом в духовке
Ингредиенты:
- бедра курицы — 4 шт (можно также взять крылья или голени);
- растительное масло;
- микс специй для курицы;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- рис — 1 стакан;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Бедра смешать с маслом и специями, оставить немного промариноваться, накрыв пищевой пленкой.
Лук мелко нарезать и обжарить на среднем огне, к нему добавить натертую на крупной терке морковь, соль, перец по своему вкусу.
Рис хорошо промыть и выложить в форму для запекания, добавить зажарку и туда же бедра. Залить двумя стаканами воды, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на час.
За 10–15 минут до готовности снять фольгу и оставить до образования золотистой корочки на бедрах.
Читайте также:
Куриные стрипсы с сырным соусом: легкий рецепт любимого блюда
Куриные крылышки в рукаве: рецепт простого и аппетитного блюда на ужин
Куриные котлеты в томатном соусе: рецепт вкуснейшей добавки к любому гарниру