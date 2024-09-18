Куриные стрипсы с сырным соусом: легкий рецепт любимого блюда

Это блюдо особенно понравится детям, которые не мыслят своей жизни без фастфуда.

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Куриные стрипсы с сырным соусом — блюдо, которое очень понравится вашим детям и станет альтернативой фастфуду. Как его приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Куриные стрипсы с сырным соусом

Ингредиенты:

филе бедра курицы — 1 кг;

яйца — 3 шт;

мука — 3 ст.л;

сухари — 4–5 ст.л;

соль, перец — по вкусу.

Для сырного соуса:

масло — 30 гр;

сливки (10–15%) — 200 мл;

мука — 1 ст. л;

сыр (который хорошо плавится) — 130 гр;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе бедра курицы нарезать на небольшие куски. Посолить их и поперчить. Затем обвалять куски филе поочередно в муке, во взбитом яйце, в панировке и сложить в мультипечь или в духовку. Запекать при 190 градусах примерно 20 минут.

Пока готовится мясо, делаем сырный соус. Для этого в сотейнике растопить масло, добавить муку. Все активно помешивать примерно 30 секунд. Затем добавить туда сливки и снова мешать. В теплую массу ввести сыр и мешать до тех пор, пока сыр расплавится полностью. Посолить и поперчить по вкусу.

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