Курячі стрипси з сирним соусом: легкий рецепт улюбленої страви
Ця страва особливо сподобається дітям, які не мислять свого життя без фастфуду.
Курячі стрипси з сирним соусом — страва, яка дуже сподобається вашим дітям і стане альтернативою фастфуду. Як її приготувати, розповіла і показала кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Курячі стрипси з сирним соусом
Інгредієнти:
- філе стегна курки — 1 кг;
- яйця — 3 шт;
- борошно — 3 ст.л;
- сухарі — 4-5 ст.л;
- сіль, перець — за смаком.
Для сирного соусу:
- масло — 30 г;
- вершки — 10-15% — 200 мл;
- борошно — 1 ст. л;
- сир (який добре плавиться) — 130 г;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Філе стегна курки нарізати на невеликі шматки. Посолити їх і поперчити. Потім обваляти шматки філе по черзі в борошні, у збитому яйці, у паніровці та скласти в мультипіч або в духовку. Запікати за 190 градусів приблизно 20 хвилин.
Поки готується м'ясо, робимо сирний соус. Для цього в сотейнику розтопити масло, додати борошно. Усе активно помішувати приблизно 30 секунд. Потім додати туди вершки і знову мішати. У теплу масу ввести сир і мішати доти, доки сир розплавиться повністю. Посолити та поперчити за смаком.
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