Курячі стрипси з сирним соусом: легкий рецепт улюбленої страви

Ця страва особливо сподобається дітям, які не мислять свого життя без фастфуду.

Related video

Курячі стрипси з сирним соусом — страва, яка дуже сподобається вашим дітям і стане альтернативою фастфуду. Як її приготувати, розповіла і показала кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Курячі стрипси з сирним соусом

Інгредієнти:

філе стегна курки — 1 кг;

яйця — 3 шт;

борошно — 3 ст.л;

сухарі — 4-5 ст.л;

сіль, перець — за смаком.

Для сирного соусу:

масло — 30 г;

вершки — 10-15% — 200 мл;

борошно — 1 ст. л;

сир (який добре плавиться) — 130 г;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Філе стегна курки нарізати на невеликі шматки. Посолити їх і поперчити. Потім обваляти шматки філе по черзі в борошні, у збитому яйці, у паніровці та скласти в мультипіч або в духовку. Запікати за 190 градусів приблизно 20 хвилин.

Поки готується м'ясо, робимо сирний соус. Для цього в сотейнику розтопити масло, додати борошно. Усе активно помішувати приблизно 30 секунд. Потім додати туди вершки і знову мішати. У теплу масу ввести сир і мішати доти, доки сир розплавиться повністю. Посолити та поперчити за смаком.

Читайте також:

Курячі крильця в рукаві: рецепт простої та апетитної страви на вечерю

Курячі котлети в томатному соусі: рецепт смачної добавки до будь-якого гарніру

Котлети в духовці: покроковий рецепт смачної страви