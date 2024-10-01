Курка з рисом у духовці: рецепт легкої та смачної страви на вечерю (відео)

Замість стегенець для приготування страви можна взяти інші частини курки: крильця або гомілки.

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Роздумуєте, чим порадувати рідних на вечерю? Приготуйте для них смачну курочку з рисом у духовці за рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти". У вас вийде апетитна, ароматна і в міру ситна страва, яка не залишить нікого байдужим.

Курка з рисом у духовці

Інгредієнти:

стегна курки — 4 шт (можна також узяти крила або гомілки);

рослинна олія;

мікс спецій для курки;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

рис — 1 склянка;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Стегна змішати з олією і спеціями, залишити трохи промаринуватися, накривши харчовою плівкою.

Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на середньому вогні, до неї додати натерту на великій тертці моркву, сіль, перець за своїм смаком.

Рис добре промити і викласти у форму для запікання, додати засмажку і туди ж стегна. Залити двома склянками води, накрити фольгою і відправити в розігріту до 190 градусів духовку на годину.

За 10–15 хвилин до готовності зняти фольгу і залишити до утворення золотистої скоринки на стегнах.

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