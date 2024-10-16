Изысканный ужин: рецепт курицы по-французски в винно-сливочном соусе

Это блюдо — настоящий деликатес, доступный и простой в приготовлении.

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Куриное мясо в сочетании со сливками, белым вином и грибами создает непревзойденный вкус, от которого сложно оторваться. Приготовьте его на ужин — и ваши родные будут в восторге. Более того, такое блюдо достойно украсит и праздничный стол. Рецептом курицы по-французски поделились в блоге "Простая кулинария. Рецепты".

Курица по-французски в винно-сливочном соусе

Ингредиенты:

куриные бедра или голени — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сельдерей стебель — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г;

мука — 2 ст. л.;

вино белое сухое — 125 мл;

вода или бульон — 500 мл;

сливки 15% — 250 мл;

сливочное масло и оливковое масло;

соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Мясо обжарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Обжаренные бедра выложить на тарелку, дать остыть.

В ту же сковороду добавить сливочное масло, растопить. Морковь и лук почистить, нарезать их, а также сельдерей и грибы, небольшими кубиками. Тушить овощи и грибы до мягкости 5 минут.

Добавить муку и готовить еще минуту. Влить вино, перемешать и готовить еще 7 минут, пока вино не выпарится.

Добавить бульон и сливки, приправить петрушкой, тимьяном, солью и перцем.

Положить курицу обратно в сковороду и тушить 15 минут, пока соус не загустеет.

Подавать с любым гарниром.

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