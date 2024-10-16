Изысканный ужин: рецепт курицы по-французски в винно-сливочном соусе
Это блюдо — настоящий деликатес, доступный и простой в приготовлении.
Куриное мясо в сочетании со сливками, белым вином и грибами создает непревзойденный вкус, от которого сложно оторваться. Приготовьте его на ужин — и ваши родные будут в восторге. Более того, такое блюдо достойно украсит и праздничный стол. Рецептом курицы по-французски поделились в блоге "Простая кулинария. Рецепты".
Курица по-французски в винно-сливочном соусе
Ингредиенты:
- куриные бедра или голени — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сельдерей стебель — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- мука — 2 ст. л.;
- вино белое сухое — 125 мл;
- вода или бульон — 500 мл;
- сливки 15% — 250 мл;
- сливочное масло и оливковое масло;
- соль, перец, специи.
Способ приготовления:
Мясо обжарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Обжаренные бедра выложить на тарелку, дать остыть.
В ту же сковороду добавить сливочное масло, растопить. Морковь и лук почистить, нарезать их, а также сельдерей и грибы, небольшими кубиками. Тушить овощи и грибы до мягкости 5 минут.
Добавить муку и готовить еще минуту. Влить вино, перемешать и готовить еще 7 минут, пока вино не выпарится.
Добавить бульон и сливки, приправить петрушкой, тимьяном, солью и перцем.
Положить курицу обратно в сковороду и тушить 15 минут, пока соус не загустеет.
Подавать с любым гарниром.
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