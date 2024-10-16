Вишукана вечеря: рецепт курки по-французьки у винно-вершковому соусі
Ця страва — справжній делікатес, доступний і простий у приготуванні.
Куряче м'ясо в поєднанні з вершками, білим вином і грибами дарує неперевершений смак, від якого складно відірватися. Приготуйте курку на вечерю — і ваші рідні будуть у захваті. Ба більше, така страва гідно прикрасить і святковий стіл. Рецептом курки по-французьки поділилися в блозі "Проста кулінарія. Рецепти".
Курка по-французьки у винно-вершковому соусі
Інгредієнти:
- курячі стегна або гомілки — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- селера стебло — 1 шт.;
- печериці — 200 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- вино біле сухе — 125 мл;
- вода або бульйон — 500 мл;
- вершки 15% — 250 мл;
- вершкове масло та оливкова олія;
- сіль, перець, спеції.
Спосіб приготування:
М'ясо обсмажити на сковорідці по 5 хвилин із кожного боку до золотистої скоринки. Обсмажені стегна викласти на тарілку, дати охолонути.
У ту ж сковороду додати вершкове масло, розтопити. Моркву та цибулю почистити, нарізати їх, а також селеру і гриби, невеликими кубиками. Тушкувати овочі та гриби до м'якості 5 хвилин.
Додати борошно й готувати ще хвилину. Влити вино, перемішати і готувати ще 7 хвилин, поки вино не випарується.
Додати бульйон і вершки, приправити петрушкою, чебрецем, сіллю і перцем.
Покласти курку назад у сковорідку і тушкувати 15 хвилин, поки соус не загусне.
Подавати з будь-яким гарніром.
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