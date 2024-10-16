Вишукана вечеря: рецепт курки по-французьки у винно-вершковому соусі

Ця страва — справжній делікатес, доступний і простий у приготуванні.

Related video

Куряче м'ясо в поєднанні з вершками, білим вином і грибами дарує неперевершений смак, від якого складно відірватися. Приготуйте курку на вечерю — і ваші рідні будуть у захваті. Ба більше, така страва гідно прикрасить і святковий стіл. Рецептом курки по-французьки поділилися в блозі "Проста кулінарія. Рецепти".

Курка по-французьки у винно-вершковому соусі

Інгредієнти:

курячі стегна або гомілки — 1 кг;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

селера стебло — 1 шт.;

печериці — 200 г;

борошно — 2 ст. л.;

вино біле сухе — 125 мл;

вода або бульйон — 500 мл;

вершки 15% — 250 мл;

вершкове масло та оливкова олія;

сіль, перець, спеції.

Спосіб приготування:

М'ясо обсмажити на сковорідці по 5 хвилин із кожного боку до золотистої скоринки. Обсмажені стегна викласти на тарілку, дати охолонути.

У ту ж сковороду додати вершкове масло, розтопити. Моркву та цибулю почистити, нарізати їх, а також селеру і гриби, невеликими кубиками. Тушкувати овочі та гриби до м'якості 5 хвилин.

Додати борошно й готувати ще хвилину. Влити вино, перемішати і готувати ще 7 хвилин, поки вино не випарується.

Додати бульйон і вершки, приправити петрушкою, чебрецем, сіллю і перцем.

Покласти курку назад у сковорідку і тушкувати 15 хвилин, поки соус не загусне.

Подавати з будь-яким гарніром.

Читайте також:

Курка з рисом у духовці: рецепт легкої та смачної страви на вечерю (відео)

Курка з лимоном по-грецьки: рецепт смачної страви

Делікатес із найдоступніших продуктів: рецепт смачної страви з курки