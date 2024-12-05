Курица "Женись на мне": рецепт трендового блюда (видео)

Блюдо "Marry Me Chicken" появилось в США и быстро завоевало сердца кулинаров по всему миру.

Курица "Женись на мне", или Marry Me Chicken, исключительно хорошо смотрится на фото и очень хороша на вкус. В тренды это блюдо попало в США, но скорей всего, это переработанный итальянский рецепт курицы по-тоскански. Считается, что после этого блюда ваш возлюбленный, или подруга сразу предложат руку и сердце. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.

Как готовят блюдо "Marry Me Chicken" в США

Курица Marry Me: рецепт курицы со сливками

Ингредиенты на 4 порции:

500 г филе куриной грудки;

3 столовые ложки приправы для жареной курицы;

1 столовая ложка муки;

3 зубчика чеснока;

150 г сушеных помидоров;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки сливочного масла;

150 мл куриного или овощного бульона;

200 мл сливок;

60 г пармезана или грана падано;

1 чайная ложка орегано;

1 чайная ложка тимьяна;

½ горсти хлопьев чили;

соль, перец, базилик для украшения.

Поставьте на плиту кастрюлю с толстым дном и дайте нагреться на среднем огне. Филе куриной грудки тщательно моем, удаляем лишние сухожилия и жир. Посыпьте мясо приправой для жареной курицы. Обваляйте курицу в муке. Чеснок надо очистить и мелко нарезать. Вяленые помидоры нарезаем соломкой или кусочками.

Добавьте в кастрюлю оливковое и сливочное масло и обжарьте курицу до золотисто-коричневого цвета, и выньте из кастрюли. В той же посуде обжарьте чеснок около 2 минут, стараясь не подрумянить его. Затем деглазируйте бульоном. Влейте сливки, добавьте сыр и специи.

Теперь положите помидоры и курицу обратно в кастрюлю. Приправьте все солью и перцем и тушите около 10 минут на среднем огне под закрытой крышкой.

Наконец, еще раз приправьте солью и перцем, украсьте базиликом и сразу подавайте. Отлично к такой курице подойдет простой белый рис, или картофельное пюре.

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