Курка "Одружуйся зі мною": рецепт трендової страви (відео)

Страва "Marry Me Chicken" з'явилася в США і швидко завоювала серця кулінарів по всьому світу.

Курка "Одружуйся зі мною", або Marry Me Chicken, має винятково гарний вигляд на фото і дуже хороша на смак. У тренди ця страва потрапила в США, але скоріше за все, це перероблений італійський рецепт курки по-тосканськи. Вважається, що після цієї страви ваш коханий, або подруга одразу запропонують руку і серце. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.

Як готують страву "Marry Me Chicken" у США

Курка Marry Me: рецепт курки з вершками

Інгредієнти на 4 порції:

500 г філе курячої грудки;

3 столові ложки приправи для смаженої курки;

1 столова ложка борошна;

3 зубчики часнику;

150 г сушених помідорів;

2 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки вершкового масла;

150 мл курячого або овочевого бульйону;

200 мл вершків;

60 г пармезану або грана падано;

1 чайна ложка орегано;

1 чайна ложка чебрецю;

½ жмені пластівців чилі;

сіль, перець, базилік для прикраси.

Поставте на плиту каструлю з товстим дном і дайте нагрітися на середньому вогні. Філе курячої грудки ретельно миємо, видаляємо зайві сухожилля та жир. Посипте м'ясо приправою для смаженої курки. Обваляйте курку в борошні. Часник треба очистити та дрібно нарізати. В'ялені помідори нарізаємо соломкою або шматочками.

Додайте в каструлю оливкову олію і вершкове масло та обсмажте курку до золотисто-коричневого кольору, і вийміть із каструлі. У тому ж посуді обсмажте часник близько 2 хвилин, намагаючись не підрум'янити його. Потім деглазуруйте бульйоном. Влийте вершки, додайте сир і спеції.

Тепер покладіть помідори та курку назад у каструлю. Приправте все сіллю і перцем і тушкуйте близько 10 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою.

Нарешті, ще раз приправте сіллю та перцем, прикрасьте базиліком і одразу подавайте. Чудово до такої курки пасуватиме простий білий рис, або картопляне пюре.

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