Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю

Для приготування цієї страви використовуються свіжі печериці. Краще брати гриби невеликого розміру.

Курка, мабуть, найуніверсальніший продукт, з якого можна приготувати безліч смачних м'ясних страв. Вони не залишають відчуття тяжкості в шлунку, втамовують голод і підходять як для повсякденного меню, так і для святкових частувань. Сьогодні хочемо порекомендувати рецепт кулінарної блогерки Катерини Мовчан, яка розповіла та показала, як приготувати дуже смачне філе курячого стегна у винно-вершковому соусі зі шпинатом. Воно поєднується з будь-яким гарніром і здивує багатим смаком і неймовірним ароматом.

Філе курячого стегна у винно-вершковому соусі зі шпинатом

Інгредієнти:

філе курячого стегна – 650 г;

свіжі печериці – 250 г (краще брати маленькі);

шпинат – 70 г;

вершкове масло – 50 г;

сухе біле вино – 150 мл;

вершки (20%) – 200 мл;

часник – 2 зубчики;

борошно – 1 ст. л;

мускатний горіх – 0,25 ч. л;

сіль і перець за смаком;

масло або олія для смаження.

Спосіб приготування:

У сухій пательні обсмажити борошно і мускатний горіх до золотистого кольору. Філе курячого стегна натерти сіллю, перцем і пропущеним через прес або натертим на тертці часником.

Обсмажити філе на маслі хвилин 15 до готовності, часто перевертаючи.

Паралельно з курочкою готуємо гриби. На сухій сковороді обсмажити печериці до випаровування рідини, потім додати вершкове масло. Влити вино і смажити 2 хвилини на сильному нагріванні. Вино має випаруватися наполовину.

Зменшити вогонь. Всипати в гриби борошно з мускатним горіхом і перемішати. Влити теплі вершки, додати обсмажене філе та шпинат. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.

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