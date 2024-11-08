Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю
Для приготування цієї страви використовуються свіжі печериці. Краще брати гриби невеликого розміру.
Курка, мабуть, найуніверсальніший продукт, з якого можна приготувати безліч смачних м'ясних страв. Вони не залишають відчуття тяжкості в шлунку, втамовують голод і підходять як для повсякденного меню, так і для святкових частувань. Сьогодні хочемо порекомендувати рецепт кулінарної блогерки Катерини Мовчан, яка розповіла та показала, як приготувати дуже смачне філе курячого стегна у винно-вершковому соусі зі шпинатом. Воно поєднується з будь-яким гарніром і здивує багатим смаком і неймовірним ароматом.
Філе курячого стегна у винно-вершковому соусі зі шпинатом
Інгредієнти:
- філе курячого стегна – 650 г;
- свіжі печериці – 250 г (краще брати маленькі);
- шпинат – 70 г;
- вершкове масло – 50 г;
- сухе біле вино – 150 мл;
- вершки (20%) – 200 мл;
- часник – 2 зубчики;
- борошно – 1 ст. л;
- мускатний горіх – 0,25 ч. л;
- сіль і перець за смаком;
- масло або олія для смаження.
Спосіб приготування:
У сухій пательні обсмажити борошно і мускатний горіх до золотистого кольору. Філе курячого стегна натерти сіллю, перцем і пропущеним через прес або натертим на тертці часником.
Обсмажити філе на маслі хвилин 15 до готовності, часто перевертаючи.
Паралельно з курочкою готуємо гриби. На сухій сковороді обсмажити печериці до випаровування рідини, потім додати вершкове масло. Влити вино і смажити 2 хвилини на сильному нагріванні. Вино має випаруватися наполовину.
Зменшити вогонь. Всипати в гриби борошно з мускатним горіхом і перемішати. Влити теплі вершки, додати обсмажене філе та шпинат. Перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин.
Читайте також:
Курка з чорним перцем: рецепт популярної китайської страви
Курка з рисом у духовці: рецепт легкої та смачної страви на вечерю (відео)
Курка по-римськи із солодким перцем: рецепт смачної та соковитої другої страви