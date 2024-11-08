Курица в винно-сливочном соусе со шпинатом: рецепт изысканного и очень простого блюда на ужин

Для приготовления этого блюда используются свежие шампиньоны. Лучше брать грибы небольшого размера.

Курица, пожалуй, самый универсальный продукт, из которого можно приготовить множество вкуснейших мясных блюд. Они не оставляют чувство тяжести в желудке, утоляют голод и подходят как для повседневного меню, так и для праздничных угощений. Сегодня хотим порекомендовать рецепт кулинарного блогера Катерины Мовчан, которая рассказала и показала, как приготовить вкуснейшее филе куриного бедра в винно-сливочном соусе со шпинатом. Оно сочетается с любым гарниром и удивит богатым вкусом и невероятным ароматом.

Филе куриного бедра в винно-сливочном соусе со шпинатом

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 650 гр;

свежие шампиньоны – 250 гр (лучше брать маленькие);

шпинат – 70 гр;

сливочное масло – 50 гр;

сухое белое вино – 150 мл;

сливки (20%) – 200 мл;

чеснок – 2 зубчика;

мука – 1 ст. л;

мускатный орех – 0,25 ч. л;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

В сухой сковороде обжарить муку и мускатный орех до золотистого цвета. Филе куриного бедра натереть солью, перцем и пропущенным через пресс или натертым на терке чесноком.

Обжарить филе на масле минут 15 до готовности, часто переворачивая.

Параллельно с курочкой готовим грибы. На сухой сковороде обжарить шампиньоны до испарения жидкости, затем добавить сливочное масло. Влить вино и жарить 2 минуты на сильном нагреве. Вино должно испариться наполовину.

Уменьшить огонь. Всыпать в грибы муку с мускатным орехом и перемешать. Влить теплые сливки, добавить обжаренное филе и шпинат. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 5 минут.

Читайте также:

Курица с черным перцем: рецепт популярного китайского блюда

Курица с рисом в духовке: рецепт легкого и вкусного блюда на ужин (видео)

Курица по-римски со сладким перцем: рецепт вкусного и сочного второго блюда