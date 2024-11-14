Правила зберігання продуктів: чому не можна ставити гарячу їжу в холодильник

Ви приготували смачний обід, поїли, прибрали зі столу, але суп на плиті все ще димить, смажена курка занадто гаряча, щоб її можна було торкнутися голими пальцями, а паста все ще досить тепла. І ці залишки їжі поки що не готові для того, щоб відправитися в холодильник.

Класти гарячу їжу в холодильник — не найкраща ідея для безпеки харчових продуктів. Ось чому ви маєте дати їжі трохи охолонути (але не надто довго), щоб залишки їжі збереглися свіжими та безпечними протягом кількох днів. Про це пише Real Simple.

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Ви обов'язково повинні дати їжі охолонути, перш ніж ставити її в холодильник. "Коли справа доходить до зберігання продуктів харчування, загалом ми намагаємося уникнути так званої небезпечної зони, яка являє собою діапазон температур від +5 до +63 С", — каже Стефані Кребтрі. "Потенційно небезпечні бактерії найкраще ростуть за таких температур, звідси і назва. Що довше ваша їжа перебуває в цьому діапазоні, то більше в неї потенціалу для росту бактерій, які можуть спричинити харчове отруєння. Коли їжа охолоджується, вона проходить через цю температуру, проте ключовим моментом є скорочення часу, протягом якого вона перебуває в цьому діапазоні для забезпечення оптимальної безпеки харчових продуктів".

Щойно їжа буде напівохолоджена, вона продовжить охолоджуватися в холодильнику, який має бути встановлений на 4 С або нижче, згідно з Міністерством сільського господарства США.

"Якщо ви покладете гарячу їжу прямо в холодильник, вона може перебувати в небезпечній зоні протягом більш тривалого періоду часу, якщо вона знаходиться в глибокому контейнері", — додає Кребтрі. "Він також може нагрівати продукти поруч із ним у холодильнику". Це може додати потенційну небезпеку для інших продуктів у холодильнику і змусити ваш холодильник працювати старанніше, щоб підтримувати прохолодну температуру, споживаючи більше енергії.

Як швидко охолодити гарячі страви?

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Швидке охолодження гарячих продуктів не потребує якихось спеціальних інструментів або прийомів, і насправді є просто питанням фізики. Або, якщо це звучить занадто науково, то базових знань про кухню вам буде достатньо. Виймання їжі з каструлі або форми для випікання допоможе охолодити її, а відстань між продуктами, а не щільне пакування їх у великий контейнер, допоможе гарячій парі вийти, а їжі охолонути. Коли вам спекотно, вам потрібен простір, а не скупчення інших тіл. З їжею те саме.

"Продукти слід складати в неглибокий контейнер заввишки менше ніж 10 см і охолоджувати до кімнатної температури протягом 30-60 хвилин", — каже Кребтрі. "Після досягнення кімнатної температури його можна безпечно покласти в холодильник, щоб продовжити процес охолодження".

Переконайтеся, що контейнер не переповнений, тому що це означає, що більше їжі може затриматися в діапазоні температур небезпечної зони.

Але що робити, якщо їжі, яку потрібно покласти в холодильник, багато? "Ви можете покласти половину їжі в контейнер, дати їй охолонути і додати решту, переконавшись, що контейнер рівномірно остигає, перш ніж покласти його в холодильник", — пропонує Кребтрі. "Інший варіант — це додавати кубики льоду в охолоджені супи або тушковані страви, провітрювати їх або постійно помішувати їжу, щоб випустити тепло".

Скільки їжа може зберігатися поза холодильником

"Їжа не повинна стояти при кімнатній температурі довше двох годин", — каже Крабстрі. FDA рекомендує охолоджувати продукти харчування безпечним способом, а потім охолоджувати або заморожувати.

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