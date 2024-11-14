Правила хранения продуктов: почему нельзя ставить горячую еду в холодильник

Вы приготовили вкусный обед, поели, убрали со стола, но суп на плите все еще дымится, жареная курица слишком горячая, чтобы ее можно было потрогать голыми пальцами, а паста все еще достаточно теплая. И эти остатки еды пока не готовы для того, чтобы отправиться в холодильник.

Класть горячую пищу в холодильник — не лучшая идея для безопасности пищевых продуктов. Вот почему вы должны дать еде немного остыть (но не слишком долго), чтобы остатки еды сохранились свежими и безопасными в течение нескольких дней. Об этом пишет Real Simple.

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Вы обязательно должны дать пище остыть, прежде чем ставить ее в холодильник. "Когда дело доходит до хранения продуктов питания, в целом, мы стараемся избежать так называемой опасной зоны, которая представляет собой диапазон температур от +5 до +63С, — говорит Стефани Крэбтри. — Потенциально опасные бактерии лучше всего растут при таких температурах, отсюда и название. Чем дольше ваша пища находится в этом диапазоне, тем больше у нее потенциала для роста бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление. Когда пища охлаждается, она проходит через эту температуру, однако ключевым моментом является сокращение времени, в течение которого она находится в этом диапазоне для обеспечения оптимальной безопасности пищевых продуктов".

Как только пища будет полуохлаждена, она продолжит охлаждаться в холодильнике, который должен быть установлен на 4 С или ниже, согласно Министерству сельского хозяйства США.

"Если вы положите горячую пищу прямо в холодильник, она может находиться в опасной зоне в течение более длительного периода времени, если она находится в глубоком контейнере, — добавляет Крэбтри. — Он также может нагревать продукты рядом с ним в холодильнике". Это может добавить потенциальную опасность для других продуктов в холодильнике и заставить ваш холодильник работать усерднее, чтобы поддерживать прохладную температуру, потребляя больше энергии.

Как быстро охладить горячие блюда?

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Быстрое охлаждение горячих продуктов не требует каких-либо специальных инструментов или приемов, и на самом деле является просто вопросом физики. Или, если это звучит слишком научно, то базовых знаний о кухне вам будет достаточно. Извлечение пищи из кастрюли или формы для выпечки, поможет охладить ее, а расстояние между продуктами, а не плотная упаковка их в большой контейнер, поможет горячему пару выйти и пище охладиться. Когда вам жарко, вам нужно пространство, а не скопление других тел. С едой то же самое.

"Продукты следует складывать в неглубокий контейнер высотой менее 10 см и охлаждать до комнатной температуры в течение 30-60 минут", — говорит Крэбтри. — После достижения комнатной температуры его можно безопасно положить в холодильник, чтобы продолжить процесс охлаждения".

Убедитесь, что контейнер не переполнен, потому что это означает, что больше пищи может задержаться в диапазоне температур опасной зоны.

Но что делать, если еды, которую нужно положить в холодильник, много? "Вы можете положить половину еды в контейнер, дать ей остыть и добавить остальную часть, убедившись, что контейнер равномерно остывает, прежде чем положить его в холодильник", — предлагает Крэбтри. "Другой вариант — это добавлять кубики льда в охлажденные супы или тушеные блюда, проветривать их или постоянно помешивать пищу, чтобы выпустить тепло".

Сколько еда может храниться вне холодильника

"Пища не должна стоять при комнатной температуре дольше двух часов", — говорит Крэбтри. FDA рекомендует охлаждать продукты питания безопасным способом, а затем охлаждать или замораживать.

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