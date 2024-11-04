Чтобы осенью не болеть: 7 продуктов для защиты от простуды и гриппа

С приближением зимы укрепление иммунной системы имеет важное значение для предотвращения сезонных простуд и гриппа. Но существуют определенные продукты, повышающие иммунитет, которые помогут вам оставаться здоровыми даже в холодное время года.

Related video

С наступлением холодов, вирусы активизируются, иммунитет снижается, что приводит к простудным заболеваниям. Для того чтобы как можно реже болеть, важно одеваться по погоде, избегать контактов с заболевшими людьми и правильно питаться. О том, какие продуты помогут защитить вас от простуды и гриппа, пишет Health Shots.

Чеснок

Известный своими иммуностимулирующими свойствами, чеснок содержит аллицин – соединение, обладающее противовирусным и антибактериальным действием. Добавление сырого или вареного чеснока в пищу может повысить защиту вашего организма от инфекций.

Продукты, богатые витамином D

Продукты, богатые витамином D, такие, как жирная рыба (например, лосось и скумбрия), обогащенные молочные продукты и яичные желтки играют жизненно важную роль в повышении иммунитета. Достаточный уровень витамина D может снизить риск респираторных инфекций, что делает эти продукты незаменимыми зимой.

Продукты, богатые витамином С

Фото: Freepik

Цитрусовые, клубника, болгарский перец и киви богаты витамином С, мощным антиоксидантом, помогающим повысить иммунитет. Включение этих фруктов и овощей в свой рацион может помочь организму бороться с простудными заболеваниями.

Зеленые листовые овощи

Овощи, такие как шпинат, капуста и мангольд, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживающими иммунное здоровье. Высокое содержание клетчатки также способствует здоровью кишечника, что имеет решающее значение для общего иммунитета.

Брокколи

Фото: Freepik

Этот крестоцветный овощ является источником питательных веществ, содержащих витамины А, С и Е, а также клетчатку. Употребление брокколи помогает укрепить вашу иммунную систему, что делает ее отличным выбором в сезон гриппа.

Специи

Куркума, имбирь и кайенский перец обладают противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Добавление этих специй в блюда не только улучшает вкус, но и помогает бороться с болезнями.

Семена и орехи

Фото: Freepik

Такие продукты как тыквенные семечки, семена подсолнечника и миндаль богаты цинком и полезными жирами, которые важны для сильного иммунного ответа. Включение их в свой рацион может защитить вас от зимних недугов.

Напомним, 5 вещей, которые затягивают простуду и восстановление организма.

Раньше Фокус писал о том, как защитить свой дом от микробов и повысить иммунитет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.