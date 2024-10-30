Профилактика простуды: 5 способов защитить свой дом от микробов и повысить иммунитет

В холодное время года мы часто сталкиваемся с вирусами и бактериями, поэтому часто болеем. Для профилактики простуды и гриппа важно не только правильно питаться, но и позаботиться о безопасности своего жилья.

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Здоровая, чистая окружающая среда является одним из способов борьбы с болезнями, но есть и другие улучшения, которые вы можете сделать, чтобы снизить вероятность стать жертвой вируса. Независимо от того, чувствуете ли вы приближение болезни или просто хотите ее предотвратить, стоит позаботиться о том, чтобы сделать ваше жилое пространство более здоровым. Эксперты по здоровью поделились простыми шагами, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом от микробов и повысить иммунитет. Об этом пишет Real Simple.

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"Улучшение качества воздуха в помещении — один из лучших способов улучшить наше здоровье дома", — говорит эксперт по качеству воздуха Майкл Рубино. "В среднем человек делает 20 000 вдохов в день и проводит 90 % своего времени в помещении". К счастью, есть несколько способов улучшить качество воздуха в помещении.

Регулярно делайте уборку

Фото: Freepik

Одним из самых простых способов улучшить качество воздуха в вашем доме является уборка. Она помогает от накопления токсинов в виде пыли и мусора. Регулярно очищайте все поверхности в вашем доме, пылесосьте и вытирайте пыль. Используйте полотенца с микрофиброй (которые улавливают пыль эффективнее, чем другие виды тканей) и экологически чистые чистящие средства, чтобы поддерживать чистоту в помещении.

Регулярное вытирание пыли и предметов в доме поможет сохранить воздух чище и снизить риск заболевания. "Загрязняющие вещества, такие как споры плесени, микотоксины, бактерии, пыльца, перхоть домашних животных и многое другое, оседают там, где оседает пыль. Когда этот слой частиц нарушается, он попадает в воздух и может случайно попасть в наши легкие через вдыхание. Чем меньше пыли, тем чище будет наш воздух и тем здоровее мы будем", — говорит Рубино.

Используйте очистители воздуха

Очистители воздуха могут дать вашему дому и иммунной системе дополнительный здоровый импульс. "Инвестируйте в очистители воздуха с технологией, устраняющей загрязняющие вещества из воздуха", — говорит Рубино. Ищите очистители с системами фильтрации HEPA, чтобы удалить из воздуха как можно больше вредных для здоровья веществ.

Регулярно меняйте воздушные фильтры

Регулярно меняйте фильтры. Загрязненные фильтры не смогут отсеивать загрязняющие вещества, переносимые по воздуху, позволяя им циркулировать обратно в ваш дом. "Планируйте техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха два раза в год", — говорит Рубино. "Поскольку это "легкие" дома, важно убедиться, что эти машины работают правильно и не загрязнены микробами".

Поддерживайте умеренную влажность

Фото: Freepik

Когда дело доходит до влажности, существует золотая середина для оптимального здоровья. Если вы живете в засушливой местности или у вас нестабильная влажность, подумайте о приобретении увлажнителя воздуха для своего дома. "Одним из первых шагов к улучшению качества воздуха в доме является поддержание влажности в доме ниже 50 %, чтобы снизить вероятность развития плесени", — говорит Пейс.

Используйте правильные чистящие средства

Чтобы поддержать иммунитет, для уборки используйте полотенца из микрофибры и экологически чистые чистящие средства. Используйте антибактериальные салфетки и чистящие средства на местах, к которым часто прикасаются и которые часто используются, таких, как дверные ручки, краны, дверцы холодильников и ручки туалетов.

Обустройте место для сна

Укрепите свою иммунную систему с помощью чистого, спокойного места для отдыха. Вы можете превратить свою спальню в убежище для сна, используя плотные шторы и успокаивающие ароматы, такие как лаванда, для расслабления. Позаботьтесь о том, чтобы в вашей спальне было темно и прохладно для оптимального сна.

"Напольное покрытие в спальне должно быть твердым, например, дерево, чтобы его было легко содержать в чистоте, так как оно с меньшей вероятностью будет задерживать пыль", — говорит Пейс. Убедитесь, что ваш матрас удобен и достаточно тверд для хорошего ночного сна. Регулярно меняйте постельное белье, часто вытирайте пыль и используйте натуральные чистящие средства. Если у вас нет системы фильтрации, разместите очиститель воздуха в спальне, чтобы улучшить качество воздуха.

Наполните свой холодильник фруктами и овощами

Продукты, повышающие иммунитет, помогут вам оставаться здоровыми и пережить сезон простуды и гриппа. Сократите потребление продуктов с высокой степенью переработки и добавьте на кухню больше свежих фруктов и овощей. Среди продуктов, повышающих иммунитет, цитрусовые, зеленые и листовые овощи, красный болгарский перец и брокколи. Свежий имбирь и чеснок также отлично подходят для улучшения вкуса различных блюд и обеспечивают дополнительное повышение иммунитета.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.