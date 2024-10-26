Это не миф: почему куриный суп хорошо помогает при простуде

Когда речь заходит о простуде или гриппе, волшебным средством часто является именно куриный бульон. Расскажем, как его правильно приготовить, и почему куриный суп помогает быстрее восстановиться и выздороветь.

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Во время болезни мы редко обладаем хорошим аппетитом, поэтому должны есть питательные, но легкие блюда. И куриный суп – идеальное решение. Мало того, что куриный суп помогает выздороветь, он еще и очень вкусен. Чтобы убедиться, что ваш организм может извлечь пользу из целительных свойств куриного супа во время простуды, вы должны использовать правильный рецепт и качественные ингредиенты. Более насыщенный и полезный бульон получится из домашней курицы, это также имеет большое значение с точки зрения вкуса. Об этом пишет Fuer Sie.

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Средство от простуды

Фото: Freepik

Тарелка домашнего куриного супа не только может согреть в холодное время года, классический суп еще и невероятно полезен. Этот суп содержит не только цинк, необходимый для иммунной системы, но и железо и витамин B12, которые также активно поддерживают организм в защите от вирусов и бактерий. Если слизистые оболочки сухие и нос заложен, горячий суп обеспечивает увлажнение чувствительной кожи и лучший дренаж секрета в горле и носу.

Как куриный суп помогает при простуде

Основная причина, по которой куриный суп рекомендуется при простуде и гриппе, заключается в том, что полезные ингредиенты куриного супа на самом деле способны блокировать лейкоциты и уменьшать воспалительные процессы в организме. За это отвечает содержащийся в курином супе белок цистеин, обладающий противовоспалительным и противоотечным действием. Если вы хотите быстро избавиться от простуды или гриппа, куриный суп – это как раз то, что вам нужно.

В США куриный бульон называют еврейским пенициллином из-за его эффекта во время простудных заболеваний.

Как приготовить куриный суп

Фото: Freepik

Куриный суп всегда следует готовить на холодной воде и варить медленно. Это хорошо выщелачивает мясо и делает бульон более крепким. Таким образом, ваш организм получит наибольшую пользу от домашнего куриного супа.

Ингредиенты:

4 литра воды

курица

1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)

250 г мелкой лапши

2 ст л растительного масла

лук

морковь

соль и перец

Приготовление:

Курицу хорошо промойте, поместите в кастрюлю и варите суп в кастрюле в большом количестве подсоленной воды около 1,5 часов. Примерно через 30 минут снимите пену с поверхности.

Тем временем очистите, вымойте и нарежьте овощи для супа.

Как только курица будет готова, выньте ее из кастрюли и удалите кости из мяса. Нарежьте курицу небольшими кусочками и отложите в миску.

Налейте в сковороду масло и обжарьте в нем все овощи, добавьте в суп. Затем добавьте лапшу и дайте супу покипеть 10-12 минут.

В конце добавьте курицу в суп, приправьте солью, перцем и нарубленной зеленью.

Советы по приготовлению куриного супа

Фото: Getty Images

Конечно, вы можете расширять или корректировать ингредиенты для куриного супа по своему усмотрению. Вместо лапши, например, можно просто использовать несколько картофелин или риса. Это не обязательно должна быть целая курица, вы также можете использовать только куриные бедра или куриную грудку для куриного супа.

Домашний куриный суп для облегчения симптомов простуды можно хранить в холодильнике около 3-4 дней. Неохлажденный куриный суп на плите не должен находиться на кухне более 1-2 суток. Особенно не при высоких температурах, иначе в нем образуются микробы и он скиснет.

Заморозка куриного супа

Так как приготовление куриного супа может быть очень утомительным, особенно когда вы простужены, можно заморозить суп. Таким образом, домашний куриный суп будет сразу под рукой, если вас настигла простуда или грипп. Однако кристаллы льда немного разбавляют суп, поэтому после разогрева суп следует еще раз приправить специями. Для заморозки лучше всего использовать качественный пакет для заморозки или контейнер для хранения. В морозильной камере куриный суп можно хранить около 3-4 месяцев.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.