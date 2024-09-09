Идеально для осени: 4 рецепта сытных супов, которые помогут похудеть

Супы — это универсальное блюдо, которое может быть как питательным, так и сытным. Хотя некоторые супы могут показаться калорийными, многие из них идеально подходят для похудения из-за высокого содержания клетчатки и питательных веществ.

Related video

Супы известны своим богатым вкусом и сытными ингредиентами, часто включающими разнообразные овощи, постные белки и бобовые. Эти супы дают чувство сытости и помогают обуздать тягу к еде, одновременно обеспечивая организм необходимыми витаминами и минералами. Попробуйте рецепты супов, которые не только насытят, но и восполнят недостаток питательных веществ, необходимых для поддержания устойчивого снижения веса. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Лимонный куриный суп с рисом

Фото: Getty Images

Курица и рис — идеальное сочетание, когда дело касается питания вашего тела и содействия здоровому снижению веса, и этот суп — теплая и сытная альтернатива традиционному основному блюду. Благодаря разнообразию приправ и овощей, лимонный куриный суп с рисом станет простым и успокаивающим блюдом, которое можно есть в дни, когда вам нужно согреться.

Ингредиенты: оливковое масло, морковь, сельдерей, лук, чеснок, соль, перец, коричневый рис, курица без костей, куриный бульон, лавровый лист, тимьян, свежий лимонный сок.

Куриный суп-пюре

Курица — отличный источник постного белка, что делает ее основным продуктом во многих рецептах, помогая на дольше сохранить сытость и избавиться от тяги к еде. Овощи, которые добавляют сытности этому блюду, и курица, способствующая росту мышц, делает этот рецепт прекрасным вариантом для здорового снижения веса.

Ингредиенты: оливковое масло, куриная грудка, сельдерей, морковь, лук, чеснок, картофель, перец, соленый перец, сушеная петрушка, куриный бульон, сушеный базилик, миндальное молоко.

Суп со шпинатом и белой фасолью

Фото: Freepik

Колбаса в сочетании с белой фасолью создаст сытный и питательный суп, богатый белком, который будет питать мышцы и увеличивать сжигание жира в организме. Обогащенный овощами, помогающими питать организм и обеспечивающими множество витаминов и минералов для улучшения общего самочувствия, этот легкий и вкусный суп наверняка станет вашим фаворитом.

Ингредиенты: оливковое масло, колбаса, чеснок, лук, морковь, сельдерей, фасоль, орегано, лавровый лист, куриный бульон, соль, черный перец, молодой шпинат.

Марокканский куриный суп с бататом

Фото: Freepik

Когда наступает прохладная погода, нет ничего лучше, чем слегка острый суп, который помогает согреться. В марокканский суп из курицы и батата входят такие стимулирующие метаболизм специи, как корица и кайенский перец, а также тмин. Кроме того, курица добавляет хорошую порцию белка, а батат предлагает целый ряд полезных для здоровья свойств.

Ингредиенты: оливковое масло первого отжима, лук, чеснок, тмин, корица, кайенский перец, куриный бульон, куриная грудка, батат, красный болгарский перец, зеленая фасоль, нут, соль, молотый перец.

Напомним, 7 суперпродуктов, которые должна есть каждая женщина.

Ранее Фокус писал о том, какие холодные супы помогут быстро сбросить вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту