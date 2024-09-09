Ідеально для осені: 4 рецепти ситних супів, які допоможуть схуднути
Супи — це універсальна страва, яка може бути як поживною, так і ситною. Хоча деякі супи можуть здатися калорійними, багато хто з них ідеально підходить для схуднення через високий вміст клітковини і поживних речовин.
Супи відомі своїм багатим смаком і ситними інгредієнтами, що часто включають різноманітні овочі, пісні білки та бобові. Ці супи дають відчуття ситості та допомагають приборкати потяг до їжі, одночасно забезпечуючи організм необхідними вітамінами й мінералами. Спробуйте рецепти супів, які не тільки наситять, а й заповнять нестачу поживних речовин, необхідних для підтримки стійкого зниження ваги. Про це пише She Finds.
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Лимонний курячий суп із рисом
Курка та рис — ідеальне поєднання, коли йдеться про харчування вашого тіла та сприяння здоровому зниженню ваги, і цей суп — тепла та ситна альтернатива традиційній основній страві. Завдяки різноманітності приправ і овочів, лимонний курячий суп з рисом стане простою і заспокійливою стравою, яку можна їсти в дні, коли вам потрібно зігрітися.
Інгредієнти: оливкова олія, морква, селера, цибуля, часник, сіль, перець, коричневий рис, курка без кісток, курячий бульйон, лавровий лист, чебрець, свіжий лимонний сік.
Курячий суп-пюре
Курка — чудове джерело пісного білка, що робить її основним продуктом у багатьох рецептах, допомагаючи на довше зберегти ситість і позбутися тяги до їжі. Овочі, які додають ситності цій страві, і курка, що сприяє зростанню м'язів, робить цей рецепт прекрасним варіантом для здорового зниження ваги.
Інгредієнти: оливкова олія, куряча грудка, селера, морква, цибуля, часник, картопля, перець, солоний перець, сушена петрушка, курячий бульйон, сушений базилік, мигдальне молоко.
Суп зі шпинатом і білою квасолею
Ковбаса в поєднанні з білою квасолею створить ситний і поживний суп, багатий на білок, який буде живити м'язи і збільшувати спалювання жиру в організмі. Збагачений овочами, що допомагають живити організм і забезпечують безліч вітамінів і мінералів для поліпшення загального самопочуття, цей легкий і смачний суп напевно стане вашим фаворитом.
Інгредієнти: оливкова олія, ковбаса, часник, цибуля, морква, селера, квасоля, орегано, лавровий лист, курячий бульйон, сіль, чорний перець, молодий шпинат.
Марокканський курячий суп із бататом
Коли настає прохолодна погода, немає нічого кращого, ніж злегка гострий суп, який допомагає зігрітися. У марокканський суп з курки і батату входять спеції, що стимулюють метаболізм, як кориця і кайєнський перець, а також кмин. Крім того, курка додає хорошу порцію білка, а батат пропонує цілу низку корисних для здоров'я властивостей.
Інгредієнти: оливкова олія першого віджиму, цибуля, часник, кмин, кориця, каєнський перець, курячий бульйон, куряча грудка, батат, червоний болгарський перець, зелена квасоля, нут, сіль, мелений перець.
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