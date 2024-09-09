Ідеально для осені: 4 рецепти ситних супів, які допоможуть схуднути

Супи — це універсальна страва, яка може бути як поживною, так і ситною. Хоча деякі супи можуть здатися калорійними, багато хто з них ідеально підходить для схуднення через високий вміст клітковини і поживних речовин.

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Супи відомі своїм багатим смаком і ситними інгредієнтами, що часто включають різноманітні овочі, пісні білки та бобові. Ці супи дають відчуття ситості та допомагають приборкати потяг до їжі, одночасно забезпечуючи організм необхідними вітамінами й мінералами. Спробуйте рецепти супів, які не тільки наситять, а й заповнять нестачу поживних речовин, необхідних для підтримки стійкого зниження ваги. Про це пише She Finds.

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Лимонний курячий суп із рисом

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Курка та рис — ідеальне поєднання, коли йдеться про харчування вашого тіла та сприяння здоровому зниженню ваги, і цей суп — тепла та ситна альтернатива традиційній основній страві. Завдяки різноманітності приправ і овочів, лимонний курячий суп з рисом стане простою і заспокійливою стравою, яку можна їсти в дні, коли вам потрібно зігрітися.

Інгредієнти: оливкова олія, морква, селера, цибуля, часник, сіль, перець, коричневий рис, курка без кісток, курячий бульйон, лавровий лист, чебрець, свіжий лимонний сік.

Курячий суп-пюре

Курка — чудове джерело пісного білка, що робить її основним продуктом у багатьох рецептах, допомагаючи на довше зберегти ситість і позбутися тяги до їжі. Овочі, які додають ситності цій страві, і курка, що сприяє зростанню м'язів, робить цей рецепт прекрасним варіантом для здорового зниження ваги.

Інгредієнти: оливкова олія, куряча грудка, селера, морква, цибуля, часник, картопля, перець, солоний перець, сушена петрушка, курячий бульйон, сушений базилік, мигдальне молоко.

Суп зі шпинатом і білою квасолею

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Ковбаса в поєднанні з білою квасолею створить ситний і поживний суп, багатий на білок, який буде живити м'язи і збільшувати спалювання жиру в організмі. Збагачений овочами, що допомагають живити організм і забезпечують безліч вітамінів і мінералів для поліпшення загального самопочуття, цей легкий і смачний суп напевно стане вашим фаворитом.

Інгредієнти: оливкова олія, ковбаса, часник, цибуля, морква, селера, квасоля, орегано, лавровий лист, курячий бульйон, сіль, чорний перець, молодий шпинат.

Марокканський курячий суп із бататом

Фото: Freepik

Коли настає прохолодна погода, немає нічого кращого, ніж злегка гострий суп, який допомагає зігрітися. У марокканський суп з курки і батату входять спеції, що стимулюють метаболізм, як кориця і кайєнський перець, а також кмин. Крім того, курка додає хорошу порцію білка, а батат пропонує цілу низку корисних для здоров'я властивостей.

Інгредієнти: оливкова олія першого віджиму, цибуля, часник, кмин, кориця, каєнський перець, курячий бульйон, куряча грудка, батат, червоний болгарський перець, зелена квасоля, нут, сіль, мелений перець.

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Раніше Фокус писав про те, які холодні супи допоможуть швидко скинути вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця