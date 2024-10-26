Це не міф: чому курячий суп добре допомагає при застуді

Коли мова заходить про застуду чи грип, чарівним засобом часто є саме курячий бульйон. Розповімо, як його правильно приготувати, і чому курячий суп допомагає швидше відновитися та одужати.

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Під час хвороби ми рідко маємо гарний апетит, тому повинні їсти поживні, але легкі страви. І курячий суп — ідеальне рішення. Мало того, що курячий суп допомагає одужати, він ще й дуже смачний. Щоб переконатися, що ваш організм може отримати користь із цілющих властивостей курячого супу під час застуди, ви маєте використовувати правильний рецепт і якісні інгредієнти. Більш насичений і корисний бульйон вийде з домашньої курки, це також має велике значення з точки зору смаку. Про це пише Fuer Sie.

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Засіб від застуди

Фото: Freepik

Тарілка домашнього курячого супу не тільки може зігріти в холодну пору року, класичний суп ще й неймовірно корисний. Цей суп містить не тільки цинк, необхідний для імунної системи, а й залізо та вітамін B12, які також активно підтримують організм у захисті від вірусів і бактерій. Якщо слизові оболонки сухі та ніс закладений, гарячий суп забезпечує зволоження чутливої шкіри та кращий дренаж секрету в горлі та носі.

Як курячий суп допомагає при застуді

Основна причина, з якої курячий суп рекомендується за застуди та грипу, полягає в тому, що корисні інгредієнти курячого супу насправді здатні блокувати лейкоцити і зменшувати запальні процеси в організмі. За це відповідає білок цистеїн, що міститься в курячому супі, який має протизапальну і протинабрякову дію. Якщо ви хочете швидко позбутися застуди або грипу, курячий суп — це якраз те, що вам потрібно.

У США курячий бульйон називають єврейським пеніциліном через його ефект під час застудних захворювань.

Як приготувати курячий суп

Фото: Freepik

Курячий суп завжди слід готувати на холодній воді та варити повільно. Це добре вилуговує м'ясо і робить бульйон міцнішим. Таким чином, ваш організм отримає найбільшу користь від домашнього курячого супу.

Інгредієнти:

4 літри води

курка

1 пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)

250 г дрібної локшини

2 ст л рослинної олії

цибуля

морква

сіль і перець

Приготування:

Курку добре промийте, помістіть у каструлю і варіть суп у каструлі у великій кількості підсоленої води близько 1,5 години. Приблизно через 30 хвилин зніміть піну з поверхні.

Тим часом очистіть, вимийте та наріжте овочі для супу.

Щойно курка буде готова, вийміть її з каструлі та видаліть кістки з м'яса. Наріжте курку невеликими шматочками і відкладіть у миску.

Налийте в сковорідку олію й обсмажте в ній усі овочі, додайте в суп. Потім додайте локшину і дайте супу покипіти 10-12 хвилин.

Наприкінці додайте курку в суп, приправте сіллю, перцем і зеленню.

Поради з приготування курячого супу

Фото: Getty Images

Звісно, ви можете розширювати або коригувати інгредієнти для курячого супу на свій розсуд. Замість локшини, наприклад, можна просто використовувати кілька картоплин або рису. Це не обов'язково має бути ціла курка, ви також можете використовувати тільки курячі стегна або курячу грудку для курячого супу.

Домашній курячий суп для полегшення симптомів застуди можна зберігати в холодильнику близько 3-4 днів. Неохолоджений курячий суп на плиті не повинен перебувати на кухні понад 1-2 доби. Особливо не при високих температурах, інакше в ньому утворяться мікроби і він скисне.

Заморожування курячого супу

Оскільки приготування курячого супу може бути дуже виснажливим, особливо коли ви застуджені, можна заморозити суп. Таким чином, домашній курячий суп буде відразу під рукою, якщо вас наздогнала застуда або грип. Однак кристали льоду трохи розбавляють суп, тому після розігрівання суп слід ще раз приправити спеціями. Для заморозки найкраще використовувати якісний пакет для заморозки або контейнер для зберігання. У морозильній камері курячий суп можна зберігати близько 3-4 місяців.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.