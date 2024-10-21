Як підтримати імунітет: 6 причин, через які ви так часто хворієте

Деякі люди, здається, ніколи не застуджуються, а інші, навпаки, здається, постійно шморгають носом. Якщо ви належите до останньої групи, то можете задатися питанням, чому так відбувається.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), середньостатистичний дорослий хворіє на застуду 2-3 рази на рік. Але деякі з нас схильні хворіти частіше. "Це дійсно відбувається по-різному, особливо серед жінок", — каже експерт з інфекційних захворювань, доктор медицини Ніхіл Бгаяні. Жінки віком від 20 до 30 років хворіють на застуду частіше, ніж чоловіки. Інші чинники також відіграють роль і багато з них пов'язані зі способом життя, який ви можете контролювати. Про основні причини, через які ви так часто застуджуєтеся, пише Well&Good.

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Ви не висипаєтеся

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Якщо останнім часом ви погано спите і часто засиджуєтеся допізна, то саме це може бути причиною низького імунітету.

За словами доктора Бгаяні, нестача сну погіршує здатність вашого організму боротися з мікробами, що вторгаються. Люди, які сплять лише шість годин на добу, вчетверо частіше застуджуються під час контакту з вірусом порівняно з тими, хто спить сім годин або більше, згідно з клінічним дослідженням у журналі Sleep. Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендують дорослим спати щонайменше сім годин щоночі, а дітям і підліткам — ще більше.

Ви відчуваєте стрес

Стрес, особливо хронічний, також може підвищити ймовірність захворювань, приблизно вдвічі, згідно з дослідженням Perspectives in Psychological Science 2021 року.

Як і нестача сну, високий рівень хронічного стресу може пригнічувати вашу імунну систему. У результаті, будь-які мікроби, на які ви наражаєтеся, легше пробираються крізь захисну систему вашого організму і викликають інфекцію, згідно з даними клініки Клівленда.

У вас є хронічні захворювання

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Наявність хронічних проблем зі здоров'ям, особливо тих, які послаблюють або пригнічують вашу імунну систему, може підвищити ризик частіших захворювань. Згідно з даними клініки Клівленда, винуватцями можуть бути:

Ревматоїдний артрит

Псоріаз або псоріатичний артрит

Хвороба Крона

Виразковий коліт

Недостатня або підвищена активність щитоподібної залози

Розсіяний склероз

Діабет І типу

По суті, якщо ваша імунна система зайнята іншими справами, пов'язаними з вашим хронічним захворюванням, у неї менше здатності для боротьби з мікробами, що надходять.

Ви часто перебуваєте в людних місцях

Якщо ви проводите більше часу в місцях, де багато мікробів, є велика ймовірність, що ви зрештою підхопите більше мікробів. Можливо, ви нещодавно знайшли нову роботу, де піддаєтеся впливу більшої кількості людей, наприклад, у роздрібній торгівлі, сфері послуг або викладанні, або, можливо, ви контактуєте з великою кількістю поверхонь, які, як правило, містять більше мікробів: подумайте про дверні ручки в громадських місцях, візки для покупок, поручні сходів або кнопки ліфту, зазначає CDC.

Вас заражають діти

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Діти чарівні, але вони також є розповсюджувачами різних вірусів. Тож, якщо вони у вас удома, ви піддаєтеся впливу набагато більшої кількості мікробів і, найімовірніше, хворітимете частіше, каже доктор Бгаяні.

Батьки, у яких у домі лише одна дитина, на 28 % частіше хворіють на вірусну інфекцію протягом року порівняно з дорослими без дітей, як показало клінічне дослідження інфекційних захворювань. Наявність двох і більше дітей збільшує ризик.

Вам не вистачає поживних речовин

Більшість із нас дозволяють собі періодично порушувати здорові звички в харчуванні. Але наслідки з часом можуть взяти своє. Вітаміни C, D і E разом із такими мінералами, як цинк і селен, відіграють ключову роль у підтримці вашої імунної функції. Дефіцит протягом тривалого періоду може зробити вас більш сприйнятливими до хвороб, підсумував огляд 2024 року в Nutrients.

Як запобігти частим захворюванням

Частіше мийте руки. Просте регулярне миття рук може знизити ризик респіраторних інфекцій на 20 %, а ризик шлункових захворювань — на 30 %, стверджує CDC.

Просте регулярне миття рук може знизити ризик респіраторних інфекцій на 20 %, а ризик шлункових захворювань — на 30 %, стверджує CDC. Харчуйтеся здоровою їжею. Поряд із миттям рук це одна з головних порад доктора Бгаяні щодо підтримки сильної імунної системи. Є безліч способів здорового харчування, середземноморська дієта, багата на цільні зерна, фрукти та овочі, боби, горіхи та насіння, а також корисні жири, може мати низку переваг.

Поряд із миттям рук це одна з головних порад доктора Бгаяні щодо підтримки сильної імунної системи. Є безліч способів здорового харчування, середземноморська дієта, багата на цільні зерна, фрукти та овочі, боби, горіхи та насіння, а також корисні жири, може мати низку переваг. Більше рухайтеся. Вправи збільшують циркуляцію білих кров'яних клітин, що борються з інфекцією і допомагають вимивати респіраторні мікроби з легень і дихальних шляхів.

Вправи збільшують циркуляцію білих кров'яних клітин, що борються з інфекцією і допомагають вимивати респіраторні мікроби з легень і дихальних шляхів. Висипайтеся. Намагайтеся спати не менше семи годин на добу.

Намагайтеся спати не менше семи годин на добу. Знайдіть час, щоб розслабитися. Зниження стресу — ще один важливий фактор, що допомагає вашій імунній системі функціонувати якнайкраще. Тому виділіть трохи часу для занять, які допоможуть вам розслабитися, наприклад, для йоги, ведення щоденника, прослуховування тихої музики або заняття улюбленим хобі.

Нагадаємо, 7 ефективних порад для підтримки імунітету під час зміни сезонів.

Раніше Фокус писав про те, які 6 найкращих напоїв, що підвищать імунітет і захистять від застуд.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.